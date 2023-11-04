'У меня есть любовь в сердце': Никита Добрынин рассказал о новых отношениях

Никита Добрынин также расторг церковный брак со своей бывшей женой Дашей Квитковой.

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Добрынин рассказал о новых отношениях / Коллаж: Главред, фото: instagram.com nikitadobrynin, muzvar.com.ua

Популярный украинский шоумен и телеведущий Никита Добрынин, который недавно развелся со своей бывшей женой Дашей Квитковой, рассказал о своих новых отношениях и влюбленности. Об этом Добрынин рассказал в интервью "Невероятной правде о звездах".

Добрынин подчеркнул, что, несмотря на то, что эта романтическая связь еще не достигла серьезного этапа, он очень счастлив чувствовать влюбленность и тепло в этих отношениях.

"Сейчас я скорее нахожусь в моменте влюбленности, чем какой-то полностью холостяцкой уединенной жизни. Я не в таких отношениях, чтобы сказать, что это серьезно или что я хочу заявить об этом. У меня есть любовь в моем сердце. И это самое главное. Мне хочется оставлять персональное персональным", - сказал ведущий. видео дня

На слухи о возможном романе с моделью Чарой Хорив, с которой Добрынин появился на светском мероприятии недавно ведущий не предоставил конкретного ответа. Добрынин лишь улыбнулся, что подчеркнуло загадочность его личной жизни и натолкнуло на правдивость этих слухов.

Развенчание Никиты Добрынина с Дашей Квитковой

Также Добрынин рассказал о процедуре развенчания с бывшей женой Дашей Квитковой. Он подчеркнул, что расторжение церковного брака происходит при соблюдении определенных правил, в частности через обращение к священнику и получение его благословения.

"Ты обращаешься к священнику повторно. Он дает свое добро и подписывает даже вам официальный документ о подобном", - сказал шоумен.

Напомним, развод Добрынина и Квитковой состоялся в июне 2023 года. Экс-пара продолжает вместе воспитывать своего двухлетнего сына Льва. Что касается причин развода, Добрынин воздерживается от обсуждения этого публично. Но ведущий отметил, что он не безупречный человек и имеет свои недостатки.

Также недавно появились слухи, что Никита Добрынин может быть в романтических отношениях с украинской моделью Чарой Хорив. Эта модель ранее встречалась с другим украинским ведущим, Богданом Буше. Пара Добрынин-Хорив совместно засветилась на красной дорожке на церемонии музыкальной премии Muzvar Awards 2023.

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