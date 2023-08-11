Квиткова судится с Добрыниным: что случилось

Украинская блогерша Даша Квиткова, которая прославилась благодаря своей победе в шоу "Холостяк", решила судиться со своим бывшим мужем Никитой Добрыниным.
Об этом она написала в серии вопросов-ответов со своими подписчиками в Instagram. Так, на одной из сториз Квиткова показала, как бежит с бумагами к своим юристам.
На вопрос подписчиков о том, зачем Квитковой юристы, она ответила, что будет заниматься разделом имущества со своим бывшим мужем. "Идут суды и дележка имущества. Все очевидно", - ответила она на вопрос подписчиков.
Отметим, что Даша также выставила на продажу автомобиль Мерседес, а также рассказала, что собирается продавать их с Никитой общий дом.
Напомним, о том, что пара собирается развестись, стало известно совсем недавно. При этом никто из знаменитостей так и не назвал настоящую причину развода. Оба они туманно высказывались в отношении друг друга.
Также ранее Украинская блогерша и победительница развлекательного шоу "Холостяк" Даша Квиткова на один день появилась вместе со своим теперь уже бывшим мужем Никитой Добрыниным.
Ранее также Квиткова раскрыла подробности личной жизни после развода с Никитой Добрыниным.
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