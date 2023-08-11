Квиткова судится с Добрыниным: что случилось

Украинская блогерша Даша Квиткова и ведущий Никита Добрынин собрались делить имущество.

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Даша Квиткова и Никита Добрынин собираются делить имущество/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша Даша Квиткова, которая прославилась благодаря своей победе в шоу "Холостяк", решила судиться со своим бывшим мужем Никитой Добрыниным.

Об этом она написала в серии вопросов-ответов со своими подписчиками в Instagram. Так, на одной из сториз Квиткова показала, как бежит с бумагами к своим юристам.

Даша Квиткова о том, почему обращалась к юристам. Фото Instagram/kvittkova

На вопрос подписчиков о том, зачем Квитковой юристы, она ответила, что будет заниматься разделом имущества со своим бывшим мужем. "Идут суды и дележка имущества. Все очевидно", - ответила она на вопрос подписчиков.

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Отметим, что Даша также выставила на продажу автомобиль Мерседес, а также рассказала, что собирается продавать их с Никитой общий дом.

Напомним, о том, что пара собирается развестись, стало известно совсем недавно. При этом никто из знаменитостей так и не назвал настоящую причину развода. Оба они туманно высказывались в отношении друг друга.

Также ранее Украинская блогерша и победительница развлекательного шоу "Холостяк" Даша Квиткова на один день появилась вместе со своим теперь уже бывшим мужем Никитой Добрыниным.

Ранее также Квиткова раскрыла подробности личной жизни после развода с Никитой Добрыниным.

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