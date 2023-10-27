Носки разбрасывал: Добрынин рассказал о причинах развода с Квитковой

Известный телеведущий рассказал о причинах развода со своей женой, которая прославилась благодаря шоу.

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Никита Добрынин рассказал о причинах расставания / Коллаж Главред, фото Instagram

Украинский телеведущий Никита Добрынин рассказал, что же на самом деле случилось между ним и его бывшей женой, блогерше Даше Квитковой, которая прославилась благодаря участию в шоу "Холостяк".

Об этом ведущий рассказал в интервью Алине Шаманской.

О причинах развода Добрынин говорить не хочет, но он также заверил, что он – не цаца-мальчик.

"Я оставлял тоже крошки, разбрасывал шорты, носки. Я – не лучший мужчина в этом мире, и я это откровенно говорю, и я это знаю", - отметил он.

Квиткову он считает "лучшей мамой для их сына".

"Родительство нас связывает. Нас связывает уважение друг к другу. Нас связывает желание дальше развиваться и быть лучшими родителями для нашего сына, и это не отнять. Мне кажется, у нас это больше, чем получается", - похвастался он.

Напомним, в Киеве, 27 августа, в Святошинском районе произошла авария с участием четырех элитных автомобилей. За рулем одного из них находилась известная блогерша Даша Квиткова.

Отметим, ранее потерпевшая в этом ДТП - Лилия Адаменко, которая находилась в автомобиле Тесла, который также был участником ДТП, рассказала некоторые подробности.

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