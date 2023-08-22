"Молюсь, чтобы не подтвердилось": сын Квитковой и Добрынина оказался в больнице

Украинский телеведущий Никита Добрынин и его бывшая жена, блогерша Дарья Квиткова поделились тревожными кадрами: их маленький сын Лев оказался на больничной койке с подозрением на пневмонию.
Об этом Никита Добрынин поделился на своей странице в Instagram.
По словам телеведущего, Лев смелый мальчик.
"Завтра дополнительные обследования, молюсь, чтобы не подтвердилась пневмония", - волнуется телеведущий.
Напомним, ранее по украинскому интернету разлетелся новый слух: украинская блогерша Даша Квиткова "гуляет" с экс-холостяком и бывшим парнем Анна Богдан - Михаилом Заливако.
Напомним, ранее Даша Квиткова, которая прославилась благодаря своей победе в шоу "Холостяк", решила судиться со своим бывшим мужем Никитой Добрыниным.
Вас также может заинтересовать: