УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Молюсь, чтобы не подтвердилось": сын Квитковой и Добрынина оказался в больнице

Алена Кюпели
22 августа 2023, 21:00 обновлено 22 августа, 21:06
75
Родители Добрынин и Квиткова находятся в больнице вместе со своим сыном Львом.
Никита Добрынин с сыном
Никита Добрынин с сыном / Коллаж Главред, фото скриншот Instagram/nikitadobrynin

Украинский телеведущий Никита Добрынин и его бывшая жена, блогерша Дарья Квиткова поделились тревожными кадрами: их маленький сын Лев оказался на больничной койке с подозрением на пневмонию.

Об этом Никита Добрынин поделился на своей странице в Instagram.

По словам телеведущего, Лев смелый мальчик.

видео дня
Никита Добрынин поделился тревожными новостями
Никита Добрынин поделился тревожными новостями / Скриншот Instagram/nikitadobrynin
В больнице оказалась и мать мальчика - Даша Квиткова
В больнице оказалась и мать мальчика - Даша Квиткова / Скриншот Instagram/nikitadobrynin

"Завтра дополнительные обследования, молюсь, чтобы не подтвердилась пневмония", - волнуется телеведущий.

Маленький мальчик тяжело заболел
Маленький мальчик тяжело заболел / Скриншот Instagram/nikitadobrynin

Напомним, ранее по украинскому интернету разлетелся новый слух: украинская блогерша Даша Квиткова "гуляет" с экс-холостяком и бывшим парнем Анна Богдан - Михаилом Заливако.

Напомним, ранее Даша Квиткова, которая прославилась благодаря своей победе в шоу "Холостяк", решила судиться со своим бывшим мужем Никитой Добрыниным.

Вас также может заинтересовать:

Никита Добрынин Даша Квиткова
Реклама

Главное за день

Белый дом сделал воодушевляющее заявление о контрнаступлении ВСУ

Белый дом сделал воодушевляющее заявление о контрнаступлении ВСУ

21:36 Украина
Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

19:57 Синоптик
"На днях увидите": Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму

"На днях увидите": Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму

19:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:36

Сергей Жадан проговорился про отношения с Кристиной Соловий

21:36

Белый дом сделал воодушевляющее заявление о контрнаступлении ВСУ

21:00

"Молюсь, чтобы не подтвердилось": сын Квитковой и Добрынина оказался в больнице

20:55

Россияне в панике пытаются защитить Керченский мост: в ГУР раскрыли планы РФ

20:54

Виталий Портников. Три варианта окончания войныВидеоблоги

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

20:53

Головоломка для самых внимательных: лишь немногие найдут цифру 1 на картинке

20:28

В Германии высказались об ударах БПЛА по России

20:12

Чем можно заменить соевый соус: вкусные и полезные альтернативы

19:57

Врежет +13 и накроет шторм: в Украину мчит резкое похолодание

Реклама
19:17

"На днях увидите": Буданов анонсировал новую мощную "бавовну" в Крыму

19:15

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали украинским военным дроны различных типовВидео актуально

19:10

Ракетная угроза на День Независимостимнение

19:02

Умер звезда итальянской музыки Тото КутуньоВидео

18:58

РФ впервые вывела "Циклон" в Черное море: что это за судно и в чем его опасность

18:40

Обманула более 500 семей бойцов ВСУ: на Николаевщине женщина "заработала" 2 млн грн

18:37

Тела россиян всплывают в реке, РФ пытается избежать протестов - ВСУ

18:05

В Украине стартовали сотни обысков в военкоматах и ВВК

18:03

Опасна ли лазерная эпиляция: ответ на самый спорный вопрос очень удивит

17:50

День независимости Украины: 7 выдающихся фактов о судьбоносном событии

17:25

Когда стрижка приведет к бедности: лунный календарь стрижек на сентябрь 2023

Реклама
17:16

Почему 24 августа нельзя открывать окна: важные приметы и запреты

17:10

Проломили линию обороны РФ: замкомбата ВСУ назвал плацдарм для нового наступления

16:59

Россия показала кадры якобы захвата села под Купянском: что говорят в ОВА

16:42

Традиционная гуцульская свадьба и "красная кнопка": премьера "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"

16:11

РФ скоро атакует Украину ракетами, в Черное море враг вывел новейший корабль

16:10

Деликатесный салат из свеклы, от которого оторваться нереально: уникальный рецепт

16:02

4 проблемы будут мешать ВСУ прорвать вторую линию обороны армии РФ – военный

16:00

Что делать с переросшими огурцами: 4 невероятные идеи

15:40

Кто с осени может остаться без пенсий и соцвыплат: назвали категории

15:35

Удары БПЛА помогли: в РФ случились масштабные перебои с доставкой топлива

15:26

Папа работает патриотом, чтобы сын мог жить в Монако: Собчак "слила" путиниста Газманова

15:22

Как смыть краску с волос в домашних условиях: 3 проверенные способы

15:20

Загадка с невероятным ответом: нужно найти спрятанный перец чили

15:11

"Армия РФ будет бежать из Украины домой": военный сказал, что обрушит фронт оккупантов

15:06

Молодая жена министра обороны Резникова прокомментировала слухи про их брак

15:01

Что вы увидели первым: иллюзия определит, насколько вы харизматичны

14:55

Лунный календарь на сентябрь 2023: в какой день нельзя ничего планировать

14:40

"Грызутся между собой": эксперт раскрыл вероятный сценарий нового бунта в РФ

14:40

Что нужно сделать 23 августа, чтобы весь год быть здоровым: приметы и запреты

14:11

Натали Портман заметили вместе с мужем-изменником во время совместной прогулки

Реклама
14:11

"Другого варианта нет": Данилов сказал, как Украина будет освобождать Крым

13:52

Популярная голливудская актриса станет мамой во второй раз

13:44

Сколько кофе можно пить: ответ удивит даже опытных кофеманов

13:32

Гороскоп на завтра 23 августа: Весам – спонтанность, Раку – денежная проблема

13:30

Война может быть долгой с болезненными потерями: Резников дал тревожный прогноз

13:17

Дожди с грозами в ряде областей: погода в Украине на День флага и День Независимости

12:58

Неожиданное пополнение: Рианна родила второго ребенка

12:40

F-16 для Украины: Резников назвал число самолетов для ВСУ и сроки передачиВидео

12:35

Бритни Спирс после развода ушла в отрыв на странной вечеринке с пятью мужчинамиВидео

12:10

Российские войска убегали из Урожайного табуном, будут бежать они и из Украины – Сергей ЖеребилоЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять