Нашел замену Квитковой: Добрынина заподозрили в романе с моделью

Добрынин и его новая избранница уже совершили вместе первый выход в свет.

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Никите Добрынину приписывают роман с Чарой Хорив / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nikitadobrynin, instagram.com/charakhoriv

В январе украинский ведущий Никита Добрынин и блогерша Даша Квиткова сообщили о расставании после трех лет брака. Пара до сих пор не раскрывает, что именно разрушило их идиллию, которая началась еще на проекте "Холостяк".

Тем не менее оба они двигаются дальше, и пока поклонники теряются в догадках, кто же ухаживает за Квитковой, Добрынин, похоже, решил не скрывать новую избранницу.

Шоумену приписывают роман с украинской моделью Чарой Хорив, которая ранее встречалась с ведущим Богданом Буше. Никита и Чара вместе засветились на ковровой дорожке музыкальной премии Muzvar Awards 2023 - пара охотно позировала для журналистов, после чего стали появляться слухи о том, что ведущий и модель - не просто друзья.

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Добрынин и Хорив пока не комментируют свои отношения, но шоумен активно осыпает Чару комплиментами в Instagram, а она рассказывает в сторис, что теперь счастлива, и постит влюбленные эмодзи.

Никите Добрынину приписывают роман с Чарой Хорив / muzvar.com.ua

Ранее лидер украинской поп-рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец заявил о разводе с супругой Анной. Пара была вместе 15 лет и имеет двоих общих детей.

Также политик и спортсмен Василий Вирастюк откровенно высказался про свой скандальный развод после 15 лет брака, а также чрезмерные "аппетиты" жены Инны, из-за которых им не удается разойтись мирно.

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