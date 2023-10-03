Нашел замену Квитковой: Добрынина заподозрили в романе с моделью

В январе украинский ведущий Никита Добрынин и блогерша Даша Квиткова сообщили о расставании после трех лет брака. Пара до сих пор не раскрывает, что именно разрушило их идиллию, которая началась еще на проекте "Холостяк".
Тем не менее оба они двигаются дальше, и пока поклонники теряются в догадках, кто же ухаживает за Квитковой, Добрынин, похоже, решил не скрывать новую избранницу.
Шоумену приписывают роман с украинской моделью Чарой Хорив, которая ранее встречалась с ведущим Богданом Буше. Никита и Чара вместе засветились на ковровой дорожке музыкальной премии Muzvar Awards 2023 - пара охотно позировала для журналистов, после чего стали появляться слухи о том, что ведущий и модель - не просто друзья.
Добрынин и Хорив пока не комментируют свои отношения, но шоумен активно осыпает Чару комплиментами в Instagram, а она рассказывает в сторис, что теперь счастлива, и постит влюбленные эмодзи.
Ранее лидер украинской поп-рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец заявил о разводе с супругой Анной. Пара была вместе 15 лет и имеет двоих общих детей.
Также политик и спортсмен Василий Вирастюк откровенно высказался про свой скандальный развод после 15 лет брака, а также чрезмерные "аппетиты" жены Инны, из-за которых им не удается разойтись мирно.
Другие новости:
- Финалист Холостячки Алексей Трегубенко впервые "засветил" маму своего первенца
- Ефросинина вспомнила трогательную историю о том, как ее муж ушел в ВСУ
- Надя Дорофеева прокомментировала новость про беременность и показала животик