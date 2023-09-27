После 15 лет вместе: брак солиста "Без обмежень" распался

Лидер известной украинской поп-рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец заявил о разводе с супругой Анной - после без малого 15 лет брака.

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Танчинец, жена / коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Солист украинской поп-рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец объявил о том, что разводится с супругой Анной ‒ с ней он прожил около 15 лет. Неожиданную новость он опубликовал на своей странице в Facebook.

"За несколько дней нашему с Анной браку должно было исполниться 15 лет. Мы не дотянули до этой даты каких-то несколько месяцев. За эти годы мы прошли не простой, но замечательный путь вместе, дальше пойдем каждый своим. Я очень надеюсь, что наши новые пути будут для нас обоих легкими и счастливыми," — ошеломил поклонников Танчинец.

Причину развода музыкант называть не стал. Только отметил, что "виновных в этой ситуации нет и так иногда происходит в жизни".

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Как уверяет музыкант, они с Анной остались в хороших отношениях и в дальнейшем будут совместно воспитывать общих детей ‒ дочь и сына.

Напомним, ранее танцовщица Валентина Маринина раскрыла подробности террора, который ей устраивал бывший муж актер Константин Войтенко. Она обвинила актера в домашнем насилии, которое продолжается даже после их развода.

Также стало известно, что 42-летний американский актер, "Капитан Америка" и самый сексуальный мужчина 2022-го года по версии журнала People Крис Эванс тайно сыграл свадьбу с 26-летней португальской актрисой Альбой Баптистой.

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