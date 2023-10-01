Василий Вирастюк откровенно рассказал о своем скандальном разводе после 15 лет брака

Разойтись мирно с женой Инной Вирастюку не удается, пара воспитывает двоих общих детей.

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Вирастюк со скандалом расстается / Фото: Instagram, Facebook Василия Вирастюка

Политик и спортсмен Василий Вирастюк разводится после 15 лет брака со своей женой Инной.

Об этом стронгмен сообщил на своей странице в Facebook.

Он рассказал все подробности своей личной жизни, чтобы не продолжать "информационную атаку".

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"Вынужден вам доложить: да, мы с Инной прожили в браке 15 лет, у нас родилось двое общих детей. О причинах: решение принял непосредственно я, еще в начале октября 2022 года! Если меня не заставят, то вы никогда и не узнаете об истинных причинах нашего развода (то ли мое решение разойтись)", - пишет Вирастюк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что экс-супруга требует от него алиментов на двоих детей, но ему не хватает финансов. Спортсмен говорит, что готов к ответственности к детям и всегда помогал финансово семье, а сейчас хочет, чтобы сыновья жили с ним.

Кроме того, супруги делят имущество через суд.

"Распределение" общего " имущества. Каким образом оно будет разделено, решит суд. Изучив мою (нашу) декларацию 2020 года (по недвижимости), у меня (у нас) была возможность (еще до моего депутатства) обеспечить всех детей в перспективе отдельными квартирами!",- написал мужчина.

Также он отметил, что комментарии и объяснения относительно своего развода давать не будет, а все ответы можно получить только через суд, и то, если поведение бывшей заставит его это сделать.

Напомним, недавно лидер известной украинской поп-рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец заявил о разводе с женой Анной после 15 лет брака.

Также Главред рассказывал о том, что предательница Лорак с розмахом отметила 45-летие. Она вывела на сцену свою 12-летнюю дочь и спела на украинском.

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