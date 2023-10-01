Вывела на сцену дочь без согласия отца: предательница Лорак с розмахом отметила 45-летие

Каролина снова пробивает дно, наряду с песнями на украинском языке в Москве.

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Ани Лорак устроила концерт в честь 45-летия / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok

Российская певица родом из Украины Ани Лорак (настоящее имя ‒ Каролина Куек), которая цинично молчит об войне России в Украине, с размахом устроила сольный концерт в Москве. В честь своего 45-летия она даже вывела на сцену 12-летнюю дочь Софию, с которой вместе спела.

Девочка пробовала даже подпевать, когда Лорак поднесла к ее лицу микрофон. Как известно, ее отец и бывший муж певицы Мурат Налчаджиоглу активно поддерживает Украину. И к такому поступку экс-жены относится негативно.

Известно, что иногда София приезжает навестить отца, но большую часть времени живет с матерью в Москве и даже ходит там в школу.

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Напомним, на свой юбилей Ани Лорак вместе с Киркоровым в Москве цинично плясала и пела украинские песни. Она исполнила песню "Без тебе", которую написала на украинском языке ‒ еще в те времена, когда жила и работала на Родине.

Также Главред рассказывал о том, Лорак призналась, что у нее с Киркоровым очень близкие отношения, она считает его не только другом, но и даже родственником.

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