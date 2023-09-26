С дна постучали: Лорак сообщила, что средства от концерта пойдут на помощь российским оккупантам

Певица Ани Лорак передаст денег российским оккупантам.

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Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Позорище всей Украины, так называемая звезда Ани Лорак, которая "не заметила" военного вторжения Украины и продолжает выступать в России, в очередной раз опустилась ниже некуда.

В пропагандистской программе "Однажды…" на НТВ, которую цитирует Стархит, Лорак сообщила, что часть денег, вырученных с концерта в террористической Москве, она пожертвует в российский благотворительный фонд, на помощь российским беженцам.

Сегодня страдают невинные дети, чьи родители являются беженцами, эти семьи остались без крова. Разве можно разделять? Чужих детей не бывает! Я вижу, что важны поддержка и любовь. Часть денег от концерта пойдет в фонд "Счастливое детство". В темные времена нужно светить и дарить свет. Чтобы комната перестала быть темной, достаточно маленькой щелочки света", — говорит "мессия" Лорак, очевидно, имея вииду беженцев из оккупированных Россией украинских террориторий.

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Лорак полагает, что ее наградили голосов "свыше", поэтому ее миссия - "нести светлое". "Я считаю, что у меня такая миссия, Бог дал голос, и я не имею права подвести его. Мы должны людьми оставаться, нести светлое… ради этого и существует профессия артиста. Для себя я давно выбрала направление — помощь детям, во-первых, я сама из школы-интерната, понимаю, как это тяжело".

Лорак также жалуется на то, "сколько испытаний ей пришлось пройти", сидя в сытой Москве и разезжая со своим массажистом по курортам, в то время, как Россия бомбила ракетами и "Шахедами" украинские города.

"Позади столько жизненных испытаний, боли, предательства и еще столько всего, что кажется, я умирала несколько раз, поэтому ничего не боюсь. Если суждено, ты завтра можешь не проснуться, а если позволено просыпаться каждый день, то в этом есть смысл, значит, я нужна и моя миссия не закончена. Я могу служить своим искусством людям", — цинично заявляет певица.

Напомним, ранее украинская певица-запроданка Ани Лорак, которая замалчивает вторжение РФ в Украину, откровенно рассказала о своих отношениях с одиозным певцом Филипом Киркоровым.

Позже Ани Лорак в мини разнесли за циничные опусы в ее блоге. Артистка вырядилась в платье, которое едва прикрыло ее бюст, и решила порассуждать про любовь.

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