Бойфренд Лорак показал, как нежится с ней в постели

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Ани Лоак и ее учитель йоги

Йога-инструктору и бойфренду Ани Лорак, похоже, удалось заработать на отдых для своей подруги, певицы и предательницы Украины.

Так, Исаак Виджраку на своей странице в Instagram показал в прямом смысле слова постельное видео. На нем видно, как он своими ногами трется об ноги певицы Лорак, а также открывает штору с видом на море и бизнес-центры.

Комментаторы определили, что на видео - испанский город Бенидорм.

видео дня

На видео - интимные моменты предательницы Лорак и ее йога-инструктора:

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