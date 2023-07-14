Квиткова и Добрынин появились вместе

"Виновник" того, что пара показалась вместе - их 2-летний сын Лев.

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Даша Квиткова, Никитиа Добрынин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша и победительница развлекательного шоу "Холостяк" Даша Квиткова на один день появилась вместе со своим теперь уже бывшим мужем Никитой Добрыниным.

Все это случилось потому, что у их общего сына Льва был день рождения. Малышу исполнилось два года и по этому случаю, родители закатили вечеринку на свежем воздухе.

Видео появилось на странице Квитковой в Instagram.

видео дня

На празднике присутсnвовали друзья пары - блогеры и ведущие. Cреди них - Таня Парфильева с мужем, ведущая Леся Никитюк.

На видео не попал момент, как между собой общались Квиткова и Добрынин, однако свечи на торте они все же задували практически вместе.

Свечи задувала Квиткова и Лев / Instagram/kvitkova

Квиткова и Добрынин вместе из-за сын / Instagram/kvitkova

Отметим, ранее блогер-сплетник Беспалов сообщил, что причиной расставания Добрынина и Квитковой стала неверность последней. Ей приписывают романы с продюсером Евгением Таллером и блогером Игорем Лаченковым. К Таллеру Даша якобы и ушла от Никиты, хотя тот всеми силами старался сохранить брак.

Ранее также Квиткова раскрыла поклонникам настоящее положение на ее любовном фронте после развода.

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