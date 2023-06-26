Дашу Квиткову затравили за измены Добрынину - блогерша нецензурно ответила

В разводе с Никитой Добрыниным обвиняют Квиткову, которая якобы ушла от ведущего к другому мужчине.

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Даша Квиткова ответила на слухи про измены Никите Добрынину, когда они были парой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Блогерша Даша Квиткова и шоумен Никита Добрынин производили впечатление абсолютно счастливой пары, поэтому новость о том, что они разводятся, стала для поклонников громом среди ясного неба.

Бывшие супруги не раскрывают подробности про принятое ими решение, мотивируя развод разницей в скорости и направлении саморазвития. Однако у блогера-сплетника Богдана Беспалова на этот счет свое мнение.

Он сообщил, что причиной расставания Добрынина и Квитковой стала неверность последней. Ей приписывают романы с продюсером Евгением Таллером и блогером Игорем Лаченковым. К Таллеру Даша якобы и ушла от Никиты, хотя тот всеми силами старался сохранить брак.

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"Проблема разрыва отношений не в Никите, а в Дарье. Она в отношениях. Не живут вместе, но вместе. Ее избранник — Женя Таллер. Даше он нравится, даже очень. Никите доложили это все дело, а он не отреагировал. Никита разрыва отношений не хотел, хотел спасти семью", - заявляет Беспалов.

Терпеть эту клевету Квиткова не стала. На своей странице в Instagram она оставила гневное сообщение всем, кто лезет в ее личную жизнь с беспочвенными обвинениями. "Значит так: 1. Я не изменяла в браке. 2. Я не нахожусь/ не находилась в отношениях ни с Игорем, ни с Женей. 3. [Фигня - неценз.], высосанная из воздуха", - заявляет блогерша.

Даша Квиткова ответила на слухи про измены Никите Добрынину, когда они были парой / instagram.com/kvittkova

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