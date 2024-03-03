Боксер Узелков засветил непубличную возлюбленную на фото

Спортсмен похвастался моментом полной идиллии в компании самых близких.

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Вячеслав Узелков показал фото с тайной избранницей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

44-летний боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков находится в процессе восстановления после двух серьезных операций. Спортсмена предстоит и третья, но пока он может отдохнуть дома с самыми близкими.

В своем блоге в Instagram Узелков показал фото, как его встречали из больницы - его верный пес и загадочная спутница, которую он пообещал скрывать от общественности. Это первый снимок возлюбленной боксера.

"Я вернулся и меня ждут двое: Он и Она. Я вновь счастлив", - написал Вячеслав. Правда, "Ее" поклонникам хорошенько рассмотреть так и не удалось - боксер размыл изображение девушки, оставив лишь силуэт.

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Вячеслав Узелков ранее состоял 22 года (1999-2021) с фитнес-тренером Мариной Боржемской. Их развод сопровождался громкими скандалами, отголоски которых и сегодня время от времени попадают в прессу.

Про новые отношения, которые боксер желает сделать максимально непубличными, он заговорил еще в октябре 2021 года, а в феврале 2022 намекнул, что обручился с избранницей.

Вячеслав Узелков показал фото с тайной избранницей / instagram.com/uzelkov_official

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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