Быстро сменяются в гареме: Цибульская прокомментировала новый роман Остапчука

Украинская артистка уличила Остапчука в любвеобильности.

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Цибульская раскритиковала Остапчука / Коллаж Главред, фото Instagram/vova_ostapchuk, cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская прокомментировала очередной брак телеведущего Владимира Остапчука, который женился в третий раз на молодой журналистке Кате Полтавской.

Знаменитость в рубрике "Нашего радио", не смогла вспомнить как зовут третью жену телеведущего и намекнула на то, что имена у Остапчука меняются часто, пишет ТСН.

"У него так часто меняется кто-то в гареме, что я не успеваю. Какая-то молодая красивая наивная девочка", - ответила Цыбульская.

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Кто такой Владимир Остапчук Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своим голосом, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз на Кристине Горняк, но уже через год развелся. Также он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Поплавской. В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.

Отметим, Цибульская долгое время скрывала от общественности имя и личность своего супруга. Пока она хранила этот секрет, артистке приписывали множество романов с известными мужчинами, в том числе с ее кумом и близким другом - певцом Михаилом Хомой (Дзидзьо).

Ранее бывшая жена Остапчука Кристина Горняк отреагировала на то, что Остапчук вместе с новой женой делает ремонт в их общем доме. Скажу вам, это не самый большой трэш, который происходил с моими личными вещами и т.д… На голову не налезает, как некоторым девушкам такое ок. Просто мы же договаривались, я не выношу ссоры. Но за дом обидно. Да пусть не думают, что им там будет хорошо вдвоем. Будем или втроем, или еще мои друзья ромале из Закарпатья будут. Просто у меня еще куча времени исковой давности", - прокомментировала Горняк.

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