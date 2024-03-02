Анна Саливанчук впервые прокомментировала развод с мужем-нардепом

Звезда киевского Театра на Подоле и комедийного сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук прокомментировала свой развод с нардепом от "Слуги народа" Александра Божко.
Под постом актрисы, где она сообщила о разрыве с мужем, одна из поклонниц вспомнила, как в феврале 2023 года Саливанчук рассказывала, что получила сотрясение мозга и сломала нос якобы в результате падения со ступенек. Поклонница звезды предположила, что, возможно, она разошлась с мужем, потому что он ее избивал.
"Нет, это никак не связано, тогда действительно я упала с лестницы, потому что была гололедица", — опровергла слухи об абьюзе со стороны бывшего мужа Саливанчук.
Напомним, на днях актриса Анна Саливанчук ошеломила фанатов новостью о том, что после восьми лет супружеской жизни она разошлась со своим мужем, нардепом и бывшим продюсером Студии "Квартал 95" Александром Божко. У супругов есть двое общих сыновей — 7-летний Глеб и двухлетний Никита.
Впрочем, что именно стало причиной ее разрыва с супругом после восьми лет брака ‒ Анна Саливанчук решила сохранить в тайне от поклонников.
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