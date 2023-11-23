Новости не очень: украинская актриса пожаловалсь на болезнь сына

Известная украинская актриса Анна Саливанчук пожаловалась на то, что ее 3-летний сын заболел.
Как написала артистка на своей странице в Instagram, она почти не спала всю ночь. У маленького Никиты была температура 39,6, а также у него болели живот и горло.
Она также рассказала, что сейчас в школах карантин из-за скарлатины и гепатита А. "Мы с Никитой не спали всю ночь. Была температура, болело горло и он плакал. Сейчас в школах карантин из-за скарлатины и гепатита А. У Никиты очень болит горло и живот. Температура 39,6, это просто ужас какой-то. Я тоже пойду к врачу, потому что совсем мне не нравятся мои миндалины", - поделилась актриса.
Актриса также решила напомнить своим подписчикам симптомы скарлатины.
Общие признаки скарлатины: тошнота и рвота, увеличение миндалин с образованием налета и гнойников, покраснение горла, язык малинового цвета с отечными выпуклыми сосочками, высокая температура, сыпь. Страшнее всего, если температура не будет сбиваться, то нас госпитализируют, и не в нашу больницу, а только в инфекционное отделение", - рассказала артистка.
Напомним, Саливанчук призналась, действительно ли развелась со своим мужем, народным депутатом Александром Божковым, с которым уже девять лет вместе.
Напомним, что Анна Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад. Наибольшее внимание фанатов актрисы привлекли все-таки архивные фото с далекого 2005-го года. Она предоставила им уникальную возможность сравнить, как сильно изменилась ее внешность.
Вас также может заинтересовать:
- Звезда "Сватов" Саливанчук побаловала фанатов шаловливыми фото без лифчика
- Найдите 10 отличий: Анна Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад
- Муж Заворотнюк закрутил роман с молоденькой, пока актриса страдает от рака