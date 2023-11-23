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Новости не очень: украинская актриса пожаловалсь на болезнь сына

Алена Кюпели
23 ноября 2023, 11:48обновлено 23 ноября, 12:20
Артистка рассказала, что ее сильно заболел опасным вирусом.
Анна Саливанчук
Анна Саливанчук поделилась неприятными новостями/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Известная украинская актриса Анна Саливанчук пожаловалась на то, что ее 3-летний сын заболел.

Как написала артистка на своей странице в Instagram, она почти не спала всю ночь. У маленького Никиты была температура 39,6, а также у него болели живот и горло.

Анна Саливанчук поделилась неприятными новостями
Анна Саливанчук поделилась неприятными новостями / Скриншот Instagram/salivanchuk.anna

Она также рассказала, что сейчас в школах карантин из-за скарлатины и гепатита А. "Мы с Никитой не спали всю ночь. Была температура, болело горло и он плакал. Сейчас в школах карантин из-за скарлатины и гепатита А. У Никиты очень болит горло и живот. Температура 39,6, это просто ужас какой-то. Я тоже пойду к врачу, потому что совсем мне не нравятся мои миндалины", - поделилась актриса.

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Актриса также решила напомнить своим подписчикам симптомы скарлатины.

Общие признаки скарлатины: тошнота и рвота, увеличение миндалин с образованием налета и гнойников, покраснение горла, язык малинового цвета с отечными выпуклыми сосочками, высокая температура, сыпь. Страшнее всего, если температура не будет сбиваться, то нас госпитализируют, и не в нашу больницу, а только в инфекционное отделение", - рассказала артистка.

Напомним, Саливанчук призналась, действительно ли развелась со своим мужем, народным депутатом Александром Божковым, с которым уже девять лет вместе.

Напомним, что Анна Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад. Наибольшее внимание фанатов актрисы привлекли все-таки архивные фото с далекого 2005-го года. Она предоставила им уникальную возможность сравнить, как сильно изменилась ее внешность.

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