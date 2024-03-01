"Дети страдают": Анна Саливанчук призналась о разводе с мужем-нардепом

Анна Саливанчук рассказала фанатам, что еще год назад развелась со своим мужем.

https://stars.glavred.info/deti-stradayut-anna-salivanchuk-priznalas-o-razvode-s-muzhem-nardepom-10546403.html Ссылка скопирована

Анна Саливанчук рассказала о разводе с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salivanchuk.anna/

Известная актриса Анна Саливанчук, оказывается, в разводе с мужем Александром Божковым – народным депутатом от партии "Слуга народа".

На своей странице в Instagram актриса сообщила об этом сегодня 1 марта.

"Время пришло сказать вам правду. Я давно от вас кое-что скрывала. Многие из вас поняли, у меня куча сообщений по этому поводу, но извините, я не отвечала, потому что болело. Мое странное состояние, слезы, смех, путешествия, спорт – это все была работа над собой, чтобы снова обрести себя, себя настоящую", – написала Анна. видео дня

Также Саливанчук не скрыла дату развода - 18 мая 2023 года.

"Еще некоторое время мы пытались спасти семью ради детей, но бесполезно. К сожалению, дети страдают в первую очередь, если их родители несчастливы. Я с детства была уверена, что выйду замуж один раз и на всю жизнь, но что-то пошло не да, и я знаю что. Но умоляю, не спрашивайте почему, как и зачем", – отметила актриса.

Подписчики звезды написали множество слов поддержки Анне:

"Свадьба не похороны - можно повторить, счастья вам";

"Главное, чтобы каждый из вас был счастлив. Все пройдет";

"Каждый имеет право быть счастливым, любить и получать любовь!";

"Держитесь, тоже через это прохожу. Как бы тяжело не было, двигаемся счастливыми дальше, потому что у нас растет будущее. Будущее - наши дети, а мы у них должны быть счастливы".

Кто такая Анна Саливанчук Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого

Добавим, недавно Анна Саливанчук показала в своих соцсетях архивные фото, фанаты были в восторге от внешнего вида звезды.

Напомним, все обсуждают, что Потап и Каменских больше не супруги. Эту сплетню подтвердил Артур Адамов, он утверждает, что пара разъехалась.

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.