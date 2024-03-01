"Дети страдают": Анна Саливанчук призналась о разводе с мужем-нардепом

Известная актриса Анна Саливанчук, оказывается, в разводе с мужем Александром Божковым – народным депутатом от партии "Слуга народа".
На своей странице в Instagram актриса сообщила об этом сегодня 1 марта.
"Время пришло сказать вам правду. Я давно от вас кое-что скрывала. Многие из вас поняли, у меня куча сообщений по этому поводу, но извините, я не отвечала, потому что болело. Мое странное состояние, слезы, смех, путешествия, спорт – это все была работа над собой, чтобы снова обрести себя, себя настоящую", – написала Анна.видео дня
Также Саливанчук не скрыла дату развода - 18 мая 2023 года.
"Еще некоторое время мы пытались спасти семью ради детей, но бесполезно. К сожалению, дети страдают в первую очередь, если их родители несчастливы. Я с детства была уверена, что выйду замуж один раз и на всю жизнь, но что-то пошло не да, и я знаю что. Но умоляю, не спрашивайте почему, как и зачем", – отметила актриса.
Подписчики звезды написали множество слов поддержки Анне:
"Свадьба не похороны - можно повторить, счастья вам";
"Главное, чтобы каждый из вас был счастлив. Все пройдет";
"Каждый имеет право быть счастливым, любить и получать любовь!";
"Держитесь, тоже через это прохожу. Как бы тяжело не было, двигаемся счастливыми дальше, потому что у нас растет будущее. Будущее - наши дети, а мы у них должны быть счастливы".
Кто такая Анна Саливанчук
Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого
Добавим, недавно Анна Саливанчук показала в своих соцсетях архивные фото, фанаты были в восторге от внешнего вида звезды.
Напомним, все обсуждают, что Потап и Каменских больше не супруги. Эту сплетню подтвердил Артур Адамов, он утверждает, что пара разъехалась.
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