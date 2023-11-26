Потап и Настя Каменских развелись: блогер рассказал, почему пара не признается

Слухи про разрыв Потапа и NK не были беспочвенными, убежден Адамов.

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Артур Адамов - Потап и Настя Каменских скоро объявят про развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Развод Потапа и Насти Каменских стал горячей темой, едва звезды официально подтвердили, что они вместе, и сыграли свадьбу в 2019 году. Сами супруги настойчивые слухи, которые с новой силой вспыхнули еще прошлой зимой, отрицают, дескать их реже стали видеть вместе, потому что сейчас не время кичиться личным счастьем.

Тем не менее в украинских светских кругах все обсуждают, что Потап и Каменских больше не супруги. Эту сплетню для Люкс.ФМ подтвердил блогер и радиоведущий Артур Адамов.

Он утверждает, что пара разъехалась. "Недавно я услышал в частном разговоре, что Потам и Настя Каменских развелись. Он сейчас живет за границей, а Настя тусуется в Украине. С собачкой по лесу гуляет – я видел в Instagram. Я не могу понять, почему это она в Украине. Они же вместе уезжали. Она очень быстро вернулась", - отметил блогер.

Также он рассказал, что публичное объявление о разводе знаменитостей может состояться в считанные дни, а в качестве причин такого длительного их молчания называет личные мотивы Каменских. Кроме того Адамов отметил, что долго хранить секреты пара Потапа и Насти умеет, ведь свои отношения они скрывали виртуозно.

Смотрите комментарий Артура Адамова про развод Потапа и Насти Каменских:

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