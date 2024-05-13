Первое фото за два года: сын Софии Ротару показал, как сейчас выглядит артистка

Сын Софии Ротару показал, как выглядит его мама София Ротару и поздравил ее с праздником.

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Руслан Евдокименко порадовал поклонников новой фотографией Софии Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Сын известной украинской певицы Софии Ротару - Руслан Евдокименко, который редко появляется в соцсетях после неудачного побега из Украины, поздравил певицу с Днем матери.

На своей странице в Instagram Евдокименко опубликовал свежее фото артистки, которая, по словам ее сестры Аурики, сейчас проживает в Киеве.

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Отметим, что Ротару долгое время работала в РФ, но после начала полномасштабного вторжения России в Украину, стала на сторону родной страны и иногда публикует в своих соцсетях кадры зверств, которые совершают российские оккупанты.

На снимке 76-летняя артистка запечатлена на диване в ярком платье и в темных очках, выглядит Ротару просто великолепно.

София Ротару удивила своим красивым видом / фото: скрин instagram.com/ruslan_yevdokymenko/

Как внук и сын Софии Ротару бежали из Украины? В начале полномасштабной войны, которую развязала РФ, внука Ротару и ее сына Руслана Евдокименко задержали при попытке бегства. Вместе с гражданином Молдовы и другими беглыми мужчинами их задержали. Известно, что внук и сын Ротару планировали пересечь границу на лодке. После попытки побега Евдокименко на время "залегал на дно". Но потом, 28 марта, внук Ротару все-таки появился в сети. Тогда он только публиковал свое фото и напомнил, что у него день рождения. Уже летом 2022 года мужчина показался в Париже. Как оказалось, ему все же удалось уехать за границу. Но как именно он это делал – неизвестно.

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Отметим, по мнению Алана Бадоева, Софии Ротару, как артистке "старой эпохи" едва ли удастся вернуться на прежнее место на звездном Олимпе. Это не умаляет ее значимость, как певицы, однако как прежде уже не будет, считает он.

А также во временно оккупированном Россией Крыму оккупанты предложили лишить Софию Ротару виллы и сделать ЗАГС из принадлежащего ей отеля Villa Sofia в Ялте.

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