Спасла себя и коллег: как София Ротару прорвала границу в Чечне - детали

София Ротару сумела пройти пограничный контроль в Чечне благодаря своему авторитету.

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София Ротару спасла себя и коллег в Грозном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская певица София Ротару, которая долгое время работала в стране-оккупанте РФ, но все же стала на сторону Украины в начале полномасштабного вторжения, договорилась с пограничником, чтобы ее и коллег выпустили из "очень неприятной страны".

Об этом рассказал в интервью Дмитрию Гордону украинский продюсер Сергей Перман.

Как заявил Перман, в 2009 или 2010 году он повез Ротару, а также украинскую певицу Руслану Лыжичко и предательницу Украины Ани Лорак выступать за границей (в Чечню).

"Мы полетели в одну страну, неприятную очень. Потом мы не могли оттуда вылететь. Нас не выпускали просто по личному указанию одного плохого человека. Но нам повезло, что "спецура" в этой стране была не из этой страны, а из другой, по сути. Самолет стоит наш..." – сказал продюсер.

"Это в Грозном?" – решил уточнить Гордон.

"Да. И нет разрешения на вылет. Мне параллельно звонят по телефону: "Немедленно вылетайте, потому что за вами сейчас..." Ну, это долгая история. Отдельное интервью надо давать", – отметил Перман.

Ситуацию решила именно София Ротару, которая договорилась с пограничником.

"И Софья Михайловна подходит к пограничнику и говорит: "Сынок, ты меня знаешь?" Он говорит: "Да", - продолжил Сергей.

Далее, после этого разговора пограничник их выпустил, они сели в свой чартерный самолет, но пилот отказывался взлетать.

"Я так закричал на него, что он понял, что надо взлетать. И мы взлетаем без разрешения. Гробовая тишина в самолете. Вот так повлияла София Михайловна", - подытожил продюсер.

Смотрите видео, где Сергей Перман рассказал о поступке Софии Ротару:

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





София Ротару - последние новости по теме

Отметим, по мнению Алана Бадоева, Софии Ротару, как артистке "старой эпохи" едва ли удастся вернуться на прежнее место на звездном Олимпе. Это не умаляет ее значимость, как певицы, однако как прежде уже не будет, считает он.

А также во временно оккупированном Россией Крыму оккупанты предложили лишить Софию Ротару виллы и сделать ЗАГС из принадлежащего ей отеля Villa Sofia в Ялте.

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