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Кен и Барби: внучка Софии Ротару показала снимок с возлюбленным со свадьбы

Элина Чигис
8 мая 2024, 09:36
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София Евдокименко порадовала поклонников нежным снимком со своим бойфрендом.
София Евдокименко, София Ротару
София Евдокименко показала своего парня / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve/

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, которая долгое время работала в стране-террористе России, но поддержала Украину в ее борьбе с российскими оккупантами, София Евдокименко показала своего бойфренда и поздравила его с днем рождения.

София опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в объятиях нового возлюбленного. Скорее всего, снимок был сделан на свадьбе, где пара была гостями.

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"Happy Birthday, my love", - написала Евдокименко на фото.

На фото София показалась в блестящем платье, а ее бойфренд в брючном костюме с бабочкой и в черных очках.

Внучка Ротару покрасовалась в обьятиях возлюбленного
Внучка Ротару покрасовалась в обьятиях возлюбленного / фото: скрин instagram.com/iamsofiaeve/

Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко - последние новости

Отметим, в жизни Софии Евдокименко начался новый период жизни, который модель отметила очень радикально и обрезала свои кудри. Ранее в СМИ просочились слухи о том, что София рассталась со своим бойфрендом, бизнесменом Денисом Жадановым, после трех лет отношений.

А также недавно София Евдокименко поделилась кадрами со своего летнего отдыха. Соня традиционно наслаждается атрибутами своей роскошной жизни: теннисом и бассейном.

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