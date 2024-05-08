Кен и Барби: внучка Софии Ротару показала снимок с возлюбленным со свадьбы

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару, которая долгое время работала в стране-террористе России, но поддержала Украину в ее борьбе с российскими оккупантами, София Евдокименко показала своего бойфренда и поздравила его с днем рождения.
София опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она позирует в объятиях нового возлюбленного. Скорее всего, снимок был сделан на свадьбе, где пара была гостями.
"Happy Birthday, my love", - написала Евдокименко на фото.
На фото София показалась в блестящем платье, а ее бойфренд в брючном костюме с бабочкой и в черных очках.
Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко - последние новости
Отметим, в жизни Софии Евдокименко начался новый период жизни, который модель отметила очень радикально и обрезала свои кудри. Ранее в СМИ просочились слухи о том, что София рассталась со своим бойфрендом, бизнесменом Денисом Жадановым, после трех лет отношений.
А также недавно София Евдокименко поделилась кадрами со своего летнего отдыха. Соня традиционно наслаждается атрибутами своей роскошной жизни: теннисом и бассейном.
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