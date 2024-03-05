Внучка Софии Ротару показала, как добивается идеального тела

Внучка Софии Ротару показала, как занимается в компании со своим псом.

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Внучка Софии Ротару имеет шикарную фигуру / Коллаж Главред, фото Instagram/iamsofiaeve

У легенды украинской певицы Софии Ротару есть не только старший внук-беглец Анатолий Евдокименко, но и младшая, 22-летняя внучка Соня Евдокименко, которая живет в США и строит модельную карьеру.

На этот раз Соня показала, как занимается и работает над своим телом. Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram. В частности, она поделилась кадрами со своей тренировки в партере.

Соня Евдокименко показала свою рутину для здоровья / Скриншот Instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко показала свою рутину для здоровья / Скриншот Instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко показала свою рутину для здоровья / Скриншот Instagram/iamsofiaeve

Соня Евдокименко показала свою рутину для здоровья / Скриншот Instagram/iamsofiaeve

Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине". видео дня

Напомним, ранее внучка певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, показала очередную прогулку по Нью-Йорку. Девушка покрасовалась в шубе, майке и штанах.

Напомним, ранее внук-беглец Софии Ротару Анатолий Евдокименко высказался про войну и достоинство, а также поделился своими планами на будущее. Наследник планирует построить музыкальную карьеру в Европе.

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