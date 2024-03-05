УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Внучка Софии Ротару показала, как добивается идеального тела

Алена Кюпели
5 марта 2024, 15:21
Внучка Софии Ротару показала, как занимается в компании со своим псом.
Внучка Софии Ротару имеет шикарную фигуру
Внучка Софии Ротару имеет шикарную фигуру / Коллаж Главред, фото Instagram/iamsofiaeve

У легенды украинской певицы Софии Ротару есть не только старший внук-беглец Анатолий Евдокименко, но и младшая, 22-летняя внучка Соня Евдокименко, которая живет в США и строит модельную карьеру.

На этот раз Соня показала, как занимается и работает над своим телом. Соответствующим постом она поделилась на своей странице в Instagram. В частности, она поделилась кадрами со своей тренировки в партере.

Соня Евдокименко показала свою рутину для здоровья
Соня Евдокименко показала свою рутину для здоровья / Скриншот Instagram/iamsofiaeve
Соня Евдокименко показала свою рутину для здоровья
Соня Евдокименко показала свою рутину для здоровья / Скриншот Instagram/iamsofiaeve
Соня Евдокименко показала свою рутину для здоровья
Соня Евдокименко показала свою рутину для здоровья / Скриншот Instagram/iamsofiaeve
Соня Евдокименко показала свою рутину для здоровья
Соня Евдокименко показала свою рутину для здоровья / Скриншот Instagram/iamsofiaeve

Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

видео дня

Напомним, ранее внучка певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, показала очередную прогулку по Нью-Йорку. Девушка покрасовалась в шубе, майке и штанах.

Напомним, ранее внук-беглец Софии Ротару Анатолий Евдокименко высказался про войну и достоинство, а также поделился своими планами на будущее. Наследник планирует построить музыкальную карьеру в Европе.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
София Ротару новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Уничтожение "Сергея Котова": в ГУР назвали число ликвидированных россиян

Уничтожение "Сергея Котова": в ГУР назвали число ликвидированных россиян

14:55 Украина
Сложная ситуация для РФ: в ВМС ВСУ раскрыли детали уничтожения "Сергея Котова"

Сложная ситуация для РФ: в ВМС ВСУ раскрыли детали уничтожения "Сергея Котова"

13:48 Украина
Судно "Сергей Котов" с вертолетом на борту уничтожили 5 морских дронов - ГУР

Судно "Сергей Котов" с вертолетом на борту уничтожили 5 морских дронов - ГУР

13:17 Украина
Все главные новости

Популярное

Кого нельзя пускать в дом 5 марта, чтобы не потерять достаток и счастье: приметы 27577

Кого нельзя пускать в дом 5 марта, чтобы не потерять достаток и счастье: приметы

Пропагандистку Медведчука взяли на топ-должность при МОЗ: уволился весь отдел 7458

Пропагандистку Медведчука взяли на топ-должность при МОЗ: уволился весь отдел

Россияне подтягивают войска к границе одной из областей: что говорят в ВСУ 7385

Россияне подтягивают войска к границе одной из областей: что говорят в ВСУ

Гороскоп на март-2024 для всех знаков: Тельца ждет коварство, а Рыб сказочный месяц 5862

Гороскоп на март-2024 для всех знаков: Тельца ждет коварство, а Рыб сказочный месяц

Последние новости

15:40

4 знаков зодиака ждет тотальное невезение в марте

15:21

Внучка Софии Ротару показала, как добивается идеального тела

15:20

Ситуация может обостриться: полковник ВСУ назвал главную цель россиян на фронте

15:14

Как сэкономить на оплате газа: как получить скидку

15:03

После двух эпизодов рака за полгода: что сейчас происходит с Сарой Фергюсон

РФ весной-летом будет наступать и "шатать" Украину, но шансов на Киев и Харьков у нее нет – СвитанРФ весной-летом будет наступать и "шатать" Украину, но шансов на Киев и Харьков у нее нет – Свитан
14:55

5 продуктов, которые вызывают усталость и перепады настроения: диетолог предупредила людей

14:55

Уничтожение "Сергея Котова": в ГУР назвали число ликвидированных россиян

14:50

2 проблемы: экс-командор "Айдара" назвал причины сложной ситуации на фронте

14:49

Удача, успех, деньги и достижения: 4 знакам зодиака несказанно повезет в марте

Реклама
14:39

Почему Украина может "опоздать" со вступлением в НАТОмнение

14:16

"Что он вообще понимает": Охлобыстин разругал Киркорова за поездку Донбасс

14:10

"Он очень известный": подруга Алины Гросу рассказала о новом муже певицы

14:02

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит готовится к съемкам в стране-оккупанте

13:48

Сложная ситуация для РФ: в ВМС ВСУ раскрыли детали уничтожения "Сергея Котова"

13:41

Реставрация чугунной ванны своими руками: результат приятно удивит

13:32

Без концертов и денег: старая и опухшая Лолита показала себя в постели

13:27

Гороскоп на завтра 6 марта: Близнецы - будьте осторожны, Водолей - сосредоточьтесь

13:17

Судно "Сергей Котов" с вертолетом на борту уничтожили 5 морских дронов - ГУРВидео

13:14

В РФ назвали реальные цели войны: в ISW прокомментировали громкие заявления Медведева

13:12

Важная функция: для чего на самом деле нужна "тайная" кнопка в духовкеВидео

Реклама
12:59

"Не знаю плакать или рыдать": Слава Демин показал, что случилось с его сыном

12:37

ПВО не всегда может перехватить цели РФ во время атак на Одессу: названа причина

12:20

"Он сильный": первая леди пояснила, как президент Зеленский борется с стрессом

11:59

Лиза Глинская из МастерШеф откровенно рассказала, как потеряла ребенка при родах

11:42

Никитюк в образе из 90-х перепела легендарный хит ради донатов на дроныВидео

11:42

РФ нацелилась на захват стратегической высоты: под угрозой крупный город – СвитанВидео

11:31

"Это не тот человек": Анна Маляр призналась, что происходит в ее браке

11:30

Узелков под капельницей показался после операции и рассказал, что с ним происходит

11:22

Россияне могут прорвать линию обороны Украины: эксперт назвал условия

11:15

Китайский гороскоп на завтра 6 марта: Собакам - полезное знакомство, Быкам - перемены

11:02

Нужно 44 млрд грн: Гетманцев рассказал о новом военном сборе для бизнеса

10:58

Только люди с "орлиным зрением" увидят 4 спрятанных предмета: лучший способ проверить себя

10:50

Есть раненые и 200-е: в ГУР рассказали о судьбе экипажа уничтоженного корабля РФВидео

10:45

Мощные взрывы в РФ: дроны взорвали нефтебазу в Белгородской областиВидео

10:44

Церковный праздник 6 марта: чего надо избегать беременным в этот день

10:30

Как сделать самолет из бумаги, который хорошо летает: секреты раскрыты

10:13

Потери колоссальные: Гуменюк рассказала о ходе боев на левом берегу Днепра

10:06

Кейт Миддлтон попала в объективы папарацци впервые после операции

10:04

"Хуже "голой" вечеринки": Долина осквернила флаг РФ, россияне в ярости

09:41

Как определить, сколько порошка нужно для стиральной машинки

Реклама
09:41

Угроза штурма Харькова: Жданов объяснил, почему людей просят не возвращаться

09:12

Ударили с нескольких сторон: в ГУР раскрыли детали уничтожения корабля РФ

08:55

В РФ спрятали некоторые данные: что придумал Путин из-за страха

08:30

Гороскоп на март-2024 для всех знаков: Тельца ждет коварство, а Рыб сказочный месяцЭксклюзив

08:13

ЕС может перейти в "режим военной экономики": что случилось

08:11

Масштабные взрывы в Крыму: в ГУР подтвердили уничтожение корабля РФ "Сергей Котов"

08:10

Майдан-3: мифы и реальностьмнение

07:13

Россия нанесла массированный удар "Шахедами" по Одесской области: есть попаданияФото

06:31

Ситуация тяжелая: в Белом доме сделали важное заявление о помощи Украине

06:10

Как вокруг долгожданных ракет Taurus возник шпионский скандалмнение

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять