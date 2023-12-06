Сбежавший из Украины внук Ротару дал интервью, в котором "забыл" о войне

Внук Софии Ротару - Анатолий Евдокименко - дал интервью западному СМИ, в котором совсем не вспомнил об Украине и о войне, которую развязал Путин.

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Внук Ротару дал первое интервью после своего скандального побега / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

29-летний Анатолий Евдокименко, старший внук легендарной певицы Софии Ротару, впервые после своего скандального бегства из Украины дал интервью нидерландскому изданию Numero.

Причем мужчина разглагольствует о своем становлении как музыканта под псевдонимом SHMN, семье музыкантов, которые повлияли на развитие карьеры и его становление, однако ни разу не упомянул о своих корнях, о своей родине — Украине, и уж тем более ни слова не сказал о войне, которую развязала против украинцев Россия. Равно как и о своей довольно позорной первой попытке сбежать из Украины в Молдову на лодках (вместе с отцом Русланом Евдокименко).

Он отметил, что музыка рядом с ним с юношеских лет, поэтому искусство было его образом жизни. С детства он слышал множество музыки, что в юном возрасте натолкнуло его на сочетание звуков и создание новых мелодий.

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Напомним, ранее СМИ выяснили, как София Ротару помогла внуку, музыканту Анатолию Евдокименко, покинуть Украину во время полномасштабной войны. Известно, что его первая попытка сбежать провалилась.

Также жена лидера группы Скай Олега Собчука Мария объявила, что разводится с певцом из-за его токсичного поведения. Женщина обвинила артиста в систематическом абьюзе.

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