София Ротару отдала кругленькую сумму, чтобы помочь внуку уехать за границу - СМИ

Внуку Софии Ротару Анатолий Евдокименко пытается построить музыкальную карьеру в Европе.

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София Ротару помогла внуку уехать за границу / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/shmn

Внук украинской певицы Софии Ротару, Анатолий Евдокименко, шокировал общественность, уехав за границу во время полномасштабной войны. Для того, чтобы уехать ему пришлось взять значительную сумму от своей известной бабушки. Сейчас Анатолий выступает под псевдонимом SHMN и пытается построить музыкальную карьеру в Европе. Об этом сообщило издание OBOZ.RU.

Псевдоним SHMN, который читается как "Шаман", внук Ротару выбрал, потому что он увлечен эзотерикой. Впрочем для украинских слушателей псевдоним является своего рода триггером. Он ассоциируется с исполнителем пропагандистского "гимна" так называемой "спецоперации" – "Я русский". Тем не менее, амбиции внука, который убежден в своем таланте, не всегда находят признание на европейском рынке музыки.

"У него неоправданная уверенность в своем таланте. Достаточно сложно налаживает коммуникацию в эмиграции из-за дерзости и несколько превосходства, чего категорически не воспринимают иностранцы", - поделился инсайдер. видео дня

Информация от инсайдера, близкого к семье, говорит, что София Ротару спонсирует своего внука за границей. Она оплачивает его проживание и продвигает его музыкальную карьеру.



Сама певица остается в Украине, но пытается минимизировать контакты с людьми и живое общение из-за страха повторного заболевания коронавирусом. По слухам, она очень сложно перенесла "Омикрон".

Указано, что Анатолий имеет особые отношения с бабушкой. За желание уехать за границу, народная артистка потратила значительную сумму, поскольку реализация побега требовала не одной попытки. Ведь те, кто продавал поддельные документы Евдокименкам, уже заранее знали с кем они имеют дело и "наживались, как могли".

Побег внука Ротару

Напомним, в марте 2022 года на границе с Молдовой задержали восемь украинцев, которые пытались незаконно пересечь границу на лодке. Среди задержанных были Руслан и Анатолий Евдокименко, сын и внук Софии Ротару.

Оказалось, что Анатолию удалось уехать из страны. Он поселился в Европе и начал активную музыкальную карьеру. В декабре 2022 года младший Евдокименко впервые сделал комментарий о своем побеге.

Кроме этого, внук Софии Ротару, Анатолий Евдокименко, смог покинуть Украину только благодаря финансовой поддержке бабушки. Блогер Богдан Беспалов рассказал в Telegram, что этот выезд обошелся большой суммой звездной бабушке. Сейчас Евдокименко проживает в США.

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