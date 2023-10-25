"Поддерживаем друг друга": путинистка Бабкина оболгала Софию Ротару

Певица-пропагандистка всячески намекала, что в Украине Софию Михайловну удерживают практически силой.

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Надежда Бабкина высказалась про разговоры с Софией Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official, t.me/nadezhda_babkina

Украинская певица София Ротару хоть и не дает интервью и не делает громких заявлений во время полномасштабной войны в Украине, но все же демонстрирует свою поддержку украинскому народу. С этим не могут смириться пропагандисты страны-оккупанта, которые ошибочно полагали, что выступления Софии Михайловны там демонстрируют ее готовность предать родину в трудное время.

Впрочем, такой мысли до сих пор придерживается певица-путинистка Надежда Бабкина. Поклонница войны и кровавого диктатора страны на болотах в своем недавнем интервью рассказала, что регулярно общается с Ротару, и даже готовила с ней музыкальный номер.

"Мы с ней созваниваемся, говорим, поддерживаем друг друга. Но на какое-то время сейчас прервали, потому что есть опасность... У нас уже был сделан номер. Но ее не пустили. Мы должны были с ней петь "Червону руту" на украинском языке. Коллектив "Русской песни" и она... Это так было круто, она была так увлечена", - сочиняет Бабкина.

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Она по-прежнему убеждена, что София Ротару оборвала связи со страной-агрессором только из-за того, что в Украине ей угрожают и она находится "в осадном положении", а не выезжает из страны, потому что ее не выпускают.

Ранее певец-путинист Олег Газманов уныло соврал о своем счастье после ареста квартир в Европе. Он заявил, что якобы наслаждается санкциями. Тем не менее страна-оккупант утраченные блага пропагандисту за отработку повесточки компенсировать не спешит.

Также стало известно, что популярную российскую актрису Яну Троянову хотят посадить на 5 лет за "унижение россиян" - пропагандисты называют ее чокнутой за антивоенную позицию.

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