Путинист Газманов уныло соврал о своем счастье после ареста квартир в Европе

Российский певец и путинский пропагандист Олег Газманов похвастался тем, что находится под западными санкциями.

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Олег Газманов попытался высмеять западные санкции против себя / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Скандально известный певец-путинист Олег Газманов попытался сделать хорошую мину при плохой игре ‒ похвастался пропагандистским СМИ тем, что находится под западными санкциями и из-за них лишился квартир в Италии та Латвии.

Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" и заверил, что от этого он счастлив.

В 2014 году путинист получил запрет на въезд на территорию Латвии вместе со своими коллегами-путинистами – Иосифом Кобзоном и Валерией (Аллой Перфильевой).

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Арест недвижимости в Юрмале и Италии Газманов окрестил "сопутствующими потерями".

"Я кавалер всех санкций, и меня это очень радует", – пафосно сказал артист.

Газманов считает, что если страны Запада видят в нем угрозу, то это может означать только одно – он якобы полезен для своего государства. И хотя его не пускают в "загнивающие недружественные страны запада", по словам путиниста, он счастлив иметь возможность поехать, к примеру, в Пензу, Белгород и Петербург.

Более того, Газманов пообещал, что в программу всех своих концертов он добавит блок композиций, которые посвящены русским оккупантам.

Напомним, ранее юморист Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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