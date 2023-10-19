УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Путинист Газманов уныло соврал о своем счастье после ареста квартир в Европе

Дмитрий Видоменко
19 октября 2023, 09:57 обновлено 19 октября, 10:13
Российский певец и путинский пропагандист Олег Газманов похвастался тем, что находится под западными санкциями.
Газманов
Олег Газманов попытался высмеять западные санкции против себя / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Скандально известный певец-путинист Олег Газманов попытался сделать хорошую мину при плохой игре ‒ похвастался пропагандистским СМИ тем, что находится под западными санкциями и из-за них лишился квартир в Италии та Латвии.

Газманов назвал себя "кавалером всех санкций" и заверил, что от этого он счастлив.

В 2014 году путинист получил запрет на въезд на территорию Латвии вместе со своими коллегами-путинистами – Иосифом Кобзоном и Валерией (Аллой Перфильевой).

видео дня

Арест недвижимости в Юрмале и Италии Газманов окрестил "сопутствующими потерями".

"Я кавалер всех санкций, и меня это очень радует", – пафосно сказал артист.

Газманов считает, что если страны Запада видят в нем угрозу, то это может означать только одно – он якобы полезен для своего государства. И хотя его не пускают в "загнивающие недружественные страны запада", по словам путиниста, он счастлив иметь возможность поехать, к примеру, в Пензу, Белгород и Петербург.

Более того, Газманов пообещал, что в программу всех своих концертов он добавит блок композиций, которые посвящены русским оккупантам.

Напомним, ранее юморист Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Олег Газманов новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Путин провалил поездку в Китай: в ISW объяснили, почему визит стал неудачей

Путин провалил поездку в Китай: в ISW объяснили, почему визит стал неудачей

09:47 Мир
Оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке: что происходит в городе

Оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке: что происходит в городе

09:35 Украина
Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине

Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине

09:04 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:21

Что делать, если батарея плохо греет: проблема решается за 10 минут

10:18

"Был шторм, волны достигали двух метров": спецназовец рассказал о дерзком рейде в Крым

09:57

Путинист Газманов уныло соврал о своем счастье после ареста квартир в Европе

09:47

Путин провалил поездку в Китай: в ISW объяснили, почему визит стал неудачей

09:41

Китайский гороскоп на завтра 20 октября 2023: Собаке - беспокойство, Петуху - наставничество

Россия хочет переключить внимание ВСУ с юга на восток, на очереди штурм Марьинки - МусиенкоРоссия хочет переключить внимание ВСУ с юга на восток, на очереди штурм Марьинки - Мусиенко
09:35

Оккупанты возобновили массированные атаки по Авдеевке: что происходит в городе

09:13

Гороскоп на завтра 20 октября 2023: Раки - не давайте в долг, Скорпионам будут завидовать

09:06

Некоторые могут остаться без субсидии на ЖКХ: кто под угрозой

09:04

Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине

Реклама
08:45

Оккупанты ударили по Николаеву и Павлограду: есть попадание в инфраструктурный объект

08:39

Украинцев обяжут декларировать покупку долларов: кому и что придумали в Раде

08:32

Его сестру убила ракета РФ в Виннице: на фронте погиб 24-летний защитник "Мирча"

08:31

Лунный день 20 октября 2023: Месяц вещует победу справедливости и пророческие сны

08:22

Почему по всему миру начнутся бунты и протесты с беспорядкамимнение

08:04

Война в Израиле не спасет Кремль и Путина - Telegraph

07:20

Морпехи ВСУ высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции врага - ISW

06:41

Байден обратится к народу США из-за Украины и Израиля: о чем будет говорить

06:22

Судьбоносные переговоры о членстве в НАТО и ЕС: что надо знатьмнение

05:30

Чего ждать на фронте весной: эксперт спрогнозировал действия России

05:00

Чем отмыть скотч от пластиковых окон: легкий способ, который быстро сработает

Реклама
04:15

Военный эксперт предупредил, где могут состояться мощные штурмы оккупантов

03:30

"Если США откроют склады, оружия хватит на полмира": Жданов – о помощи Украине

02:50

Екатерина Бужинская засветила пышную грудь в бюстгальтере-сеточке

02:20

Враг готовит новое наступление: эксперт сообщил о новом замысле России

02:00

Как в украинском языке называется яичница с жидким желтком: Авраменко поразил ответом

01:38

"У РФ - маниакальная одержимость": эксперт объяснил, для чего оккупантам АвдеевкаВидео

00:17

Умопомрачительная головоломка: только люди с высоким IQ могут найти число 6

18 октября, среда
23:51

"На 100% убежден": Жданов заявил, что обострение в Израиле было инспирировано извне

23:49

Очень громкий взрыв и пожар: РФ ударила "шахедом" по Сумам

23:02

Удар ATACMS по аэродрому в Бердянске: на спутниковых снимках видны повреждения

22:32

Надя Дорофеева попрощалась с новым мужем после 4 месяцев брака

22:30

Шойгу испугался военных учений НАТО и заявил о подготовке ядерного удара по РФ

22:29

Бои за Клещиевку идут до сих пор: ВСУ сосредоточены на одном участке

21:47

Штормить будет минимум 2 дня: Украину накрыла почти 6-бальная магнитная буря

21:36

Путин появился перед Си с чемоданчиками: СМИ раскрыли их содержание

21:30

Не ушел со службы: куда Виталий Козловский перевелся из Нацгвардии

21:14

РФ перебросила боевых дельфинов для атаки на украинский спецназ

21:09

Наступление продолжается: ВСУ имеют частичный успех вблизи Работино - Тарнавский

20:47

Вырыли окопы: войска РФ готовятся к "обороне" в Джанкое и по всему Крыму – Атеш

20:31

Тест на вашу смышленость: угадайте, кто утонет на картинке

Реклама
20:11

Пользователи Сети были поражены наповал: как на самом деле изготавливаются обои

19:49

Потап тайно покинул Украину вместе с Настей Каменских - комментарий артиста

19:38

"Ответит Путину": РФ ждет реакция Израиля, если она причастна к войне – экспертВидео

19:34

Этот закусочный торт-салат восхитит всех на Новый год 2024: рецепт за 10 минутВидео

19:17

Будет +1 и дождь: в каких областях Украины будет бушевать непогода

19:10

Чем драмтеатр в Мариуполе отличается от больницы в секторе Газа?мнение

19:02

"Божий промысел": кремлевский патриарх Кирилл выдал бред о ядерном оружии РФ

18:59

Известная украинская певица показала новорожденную дочь с экзотическим именем

18:42

10 упражнений за 8 минут: лучшие упражнения для похудения рук и плечВидео

18:29

Можно сэкономить больше: сантехник рассказал, что означают цифры на радиаторе

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять