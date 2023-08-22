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Папа работает патриотом, чтобы сын мог жить в Монако: Собчак "слила" путиниста Газманова

Алена Кюпели
22 августа 2023, 15:26 обновлено 22 августа, 15:35
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Приемный сын Газманова отдыхает и работает в "ненавистной" Европе и не собирается с папкой на фронт.
Сын российского патриота Газманова гуляет в Монако
Сын российского патриота Газманова гуляет в Монако / Коллаж Главред, фото Вокруг ТВ, Daily

Российская пропагандистка Ксения Собчак, которая считает себя либеральной журналисткой, рассекретила, чем занимается и где находится сын заядлого путиниста и прихвостня террориста-Путина, российского певца Олега Газманова.

Оказалось, что пока его папа выступает на пропагандистских концертах и рвется брать в руки автомат, дабы убивать мирных украинцев, его приемный сын Филипп прекрасно себе живет в Монако и даже работает там на совершенно не "скрепной" работе - моделью.

Об этом она написала на своей странице в Телеграмм.

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Собчак
Собчак "слила" сына Газманова / Скриншот Телеграмм

Свои посты в Instagram, модель ведет на английском языке. Между тем, фоловеры активно комментируют и спрашивают, почему же парень не спешит на фронт "отвечать за слова второго папки".

Сын Газманова не на фронте
Сын Газманова не на фронте / Скриншот Instagram/philgazmanov
Сын Газманова наслаждается летом, пока папа пропагандирует убивать украинцев
Сын Газманова наслаждается летом, пока папа пропагандирует убивать украинцев / Скриншот Instagram/philgazmanov

Напомним, ранее Газманов оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет. Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.

Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.

Также мы писали, что пропутинский артист Олег Газманов решил подзаработать немного денежек в ОАЭ, однако не учел, что его одобрение войны в Украине и воспевание военных преступлений РФ за пределами страны-агрессора будет иметь неприятные для него последствия.

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