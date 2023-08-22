Папа работает патриотом, чтобы сын мог жить в Монако: Собчак "слила" путиниста Газманова

Российская пропагандистка Ксения Собчак, которая считает себя либеральной журналисткой, рассекретила, чем занимается и где находится сын заядлого путиниста и прихвостня террориста-Путина, российского певца Олега Газманова.
Оказалось, что пока его папа выступает на пропагандистских концертах и рвется брать в руки автомат, дабы убивать мирных украинцев, его приемный сын Филипп прекрасно себе живет в Монако и даже работает там на совершенно не "скрепной" работе - моделью.
Об этом она написала на своей странице в Телеграмм.
Свои посты в Instagram, модель ведет на английском языке. Между тем, фоловеры активно комментируют и спрашивают, почему же парень не спешит на фронт "отвечать за слова второго папки".
Напомним, ранее Газманов оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет. Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.
Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.
Также мы писали, что пропутинский артист Олег Газманов решил подзаработать немного денежек в ОАЭ, однако не учел, что его одобрение войны в Украине и воспевание военных преступлений РФ за пределами страны-агрессора будет иметь неприятные для него последствия.
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