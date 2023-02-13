"Почему сын не на "СВО"?": "патриота" Газманова унизили в прямом эфире

Олег Газманов рассказал, как его сын поддерживает войну в Украине.

Олег Газманов / скриншот YouTube

Путинист Олег Газманов который ранее сообщил, что возьмет в руки автомат, чтобы убивать мирных украинцев, оправдался за то, что его сын до сих пор не воюет.

Во время интервью, фрагмент которого появился в Сети, пропагандист поинтересовался у Газманова, почему его сын не хочет отправиться добровольцем на СВО.

Певец поспешил оправдаться, что его 41-летний сын Родион часто выступает в госпиталях и горячих точках.

"Он не служил, у него нет таких навыков", - заявил Газманов.

Напомним, в России готовят аналог международного вокального конкурса "Евровидение". "Новый" конкурс, видимо, будет проходить в России и соревноваться российские вокалисты будут с вокалистами из Северной Кореи.

Информацией об альтернативном конкурсе поделился "путинист" и любитель войны Николай Басков. Певец рассказал, что вместе со многими коллегами по шоу-бизнесу состоит в музыкальной ассоциации. В их числе Надежда Бабкина, Лариса Долина, Григорий Лепс и Олег Газманов.

Также мы писали, что пропутинский артист Олег Газманов решил подзаработать немного денежек в ОАЭ, однако не учел, что его одобрение войны в Украине и воспевание военных преступлений РФ за пределами страны-агрессора будет иметь неприятные для него последствия.

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