Газманов ответил на "Героям слава!" от Меладзе

Олег Газманов решил высказаться о поступке Валерия Меладзе на корпоративе в Арабских Эмиратах.

Меладзе, Газманов / скриншот YouTube

Певец Валерий Меладзе, который на концерте в ОАЭ прошептал "Героям слава" в ответ на "Слава Украине", вызвал бурные обсуждения своего поступка в России.

Ярый поклонник путинского режима Олег Газманов также выступал на этом мероприятии, но позорно сбежал от вопроса об Украине. По его словам, он бы ни за какие деньги не высказался хорошо об Украине.

"С Валерием не общался, мы уже ушли. Это было далеко за полночь. Я всего не видел, только по видео, которое сняли. Не знаю, что он чувствовал, но если бы меня попытались заставить в какой-то момент что-то выкрикнуть… Словом меня бы точно никто не заставил ни за какие деньги. Бог ему судья, это его выбор", - заявил Газманов.

Напомним, в России готовят аналог международного вокального конкурса "Евровидение". "Новый" конкурс, видимо, будет проходить в России и соревноваться российские вокалисты будут с вокалистами из Северной Кореи.

Информацией об альтернативном конкурсе поделился "путинист" и любитель войны Николай Басков. Певец рассказал, что вместе со многими коллегами по шоу-бизнесу состоит в музыкальной ассоциации. В их числе Надежда Бабкина, Лариса Долина, Григорий Лепс и Олег Газманов.

Также мы писали, что путинский холуй Газманов со слоном сплясал перед силовиками Лукашенко.

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