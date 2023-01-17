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Лия Меладзе показала, как сильно изменилась за прошедший год: постарела и поправилась

17 января 2023, 19:40
Черты лица 19-летней девушки начинают меняться - дочь Константина Меладзе больше не то румяное дитя, каким ее видели на сцене Голоса.
Лия Меладзе
Лия Меладзе показала перемены во внешности / instagram.com/meladzeliya

Средняя дочь продюсера и композитора Константина Меладзе и участница 12 сезона шоу Голос країни Лия Меладзе поделилась с подписчиками неожиданным открытием, которое она совершила совершенно случайно.

Молодая артистка на своей странице в Instagram показала два сэлфи, которые она сделала совсем недавно. На них Лия рассмотрела, как сильно она изменилась за этот год.

Ранее она ощущала лишь внутренние изменения, которые навсегда поселились в душах украинцев из-за полномасштабной войны. Однако, окинув себя критическим взглядом, она заметила что изменилась внешне - набрала вес, и начала менять юношескую округлость на женскую зрелость.

"Делала эти фото и думаю: "Кто это?". Я знала, что за год выросла морально, эмоционально, духовно, интеллектуально, потому что мы все сделали квантовый скачок в развитии, но внешность тоже является неотъемлемой частью нас, а я как-то не обращала на нее внимания. Сейчас началась деперсонализация, потому что достаточно взрослые черты лица, блондинистые волосы посреди зимы (кто со мной долго, знают, что такого никогда не было и не должно быть), плюс наибольший вес за весь, что когда-либо у меня был. Все так кардинально изменилось, и как есть свободная минутка, интересно сравнивать "до" и "после", потому что если долго не сравнивать, можно быть в таком же ступоре, как я сейчас", - пишет Лия.

Впрочем 19-летняя Меладзе радуется этим переменам, и с нетерпением ожидает преображений и в других сферах жизни.

Лия Меладзе
Лия Меладзе показала перемены во внешности / instagram.com/meladzeliya

Ранее украинский певец Александр Пономарев поделился редким фото старшей дочери Зои. Несмотря на то, что девушка - приемный ребенок артиста, у них сложились близкие, доверительные отношения.

Также 20-летний певец, победитель проектов Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин заявил, что обвенчался со своей женой Иванной. Год назад у пары родилась дочь Элизабет.

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