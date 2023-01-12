20-летний Роман Сасанчин обвенчался с женой через год после рождения первенца

Весной Сасанчины были на грани развода, но сумели найти в себе силы и сохранили семью.

Роман Сасанчин обвенчался с женой Иванной / instagram.com/sasanchyn_family

Украинский певец, победитель проектов Голос країни и Голос. Діти Роман Сасанчин к своим 20 годам достиг того, к чему многие стремятся всю жизнь - у него есть успешная карьера, при этом он занимается любимым делом, слава, красавица-жена и крошка-дочь.

Однако счастье артиста не было бы абсолютным без одной маленькой, но крайне важной для него детали: Роман с супругой Иванной жили сперва в гражданском браке, затем - в государственном. После появления дочери они стали задумываться над тем, чтобы засвидетельствовать свой брак перед Богом.

Окончательное решение к ним пришло после того, как молодая семья весной пережила кризис, и даже находилась на грани развода. После примирения Сасанчин и его супруга начали готовиться к венчанию.

Церемония прошла в храме в Большой Березовице. Супруги предстали перед Господом в костюмах с украинскими национальными элементами: Роман в вышиванке, Иванна в белом платье с вышивкой и цветастом платке на плечах.

"Безгранично рад, что пусть и через множество сложностей, которые мы уже прошли в общей нашей жизни, мы решились и пригласили Иисуса в нашу семью, и теперь живем под его крепкой защитой и благословением❤️ Благодарю тебя, Боже, за такую ​​замечательную жену и дочь", - прокомментировал венчание Роман Сасанчин на своей странице в Instagram.

Также свое слово сказала Иванна: "Этот день настал! Мы обвенчались. Эмоции очень крутые, внутри сразу почувствовалась легкость. На самом деле мы очень долго думали, потому что в государственном браке разводиться можно в любой день, а развестись церковно уже невозможно, разве кто-то не дай Бог умрет. Обдумав все хорошо, мы решились на этот шаг! И это правильное решение. Мы впустили Иисуса в наши сердца ❤️".

Роман и Иванна познакомились в 2020 году, и очень скоро стали жить вместе. Расписались они в начале декабря, когда девушка была уже на последнем месяце беременности. 30 декабря 2021 года в семье Сасанчиных появилась дочь Элизабет.

Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

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