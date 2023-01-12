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Александр Пономарев показал редкое фото взрослой приемной дочери

12 января 2023, 19:25
Пономарев воспитывал ребенка Елены Мозговой, как собственного.
Александр Пономарев
Александр Пономарев поздравил Зою Мозговую с Днем рождения / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец, Народный артист Украины Александр Пономарев сегодня отмечает особенный праздник - День рождения дочери Зои. Сегодня девушке исполнилось 28 лет.

Зоя - приемная дочь Пономарева. Она является родным ребенком украинской продюсерки Елены Мозговой, с которой артист находился в отношениях. Несмотря на отсутствие кровной связи, между падчерицей и отчимом завязались теплые отношения - Александр воспитывал девочку, как своего ребенка, коим ее и считает.

Поэтому День рождения Зои для него так важен. Дочери он посвятил трогательный пост в Instagram.

Певец показал совместное фото, на котором он с Зоей в солнцезащитных очках лежит на зеленой лужайке. "У моей Зои сегодня День рождения! Поздравляю тебя, дочка! Многая и благая лета! ❤️" - подписал снимок Пономарев.

Зоя Мозговая - приемная дочь Александра Пономарева. Елена Мозговая родила ее от предыдущих отношений - с отцом девушки она не состояла в законном браке, и рассталась до рождения дочери. Имя настоящего отца Зои продюсерка держит в секрете.

Александр Пономарев с дочерью Зоей
Александр Пономарев с падцерицей Зоей / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Ранее бойфренд Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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