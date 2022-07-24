Путинский холуй Газманов со слоном сплясал перед силовиками Лукашенко

Путинский холуй Газманов со слоном сплясал перед вояками Лукашенко / коллаж фото МВД Беларуси

Подчиненные белорусского диктатора Лукашенко из тамошнего МВД устроили пропагандистское мероприятие неподалеку от Минска. Звездой "праздника" стал известный певец-путинист Олег Газманов.

Причем его пригласили спеть перед лукашенковскими силовиками, выдав при этом специальную майку с латинской буквой "V" ‒ символом российской военной агрессии против Украины.

Выполнив несколько своих замшелых песен, Газманов крайне наигранно заявил ‒ дескать, очень гордится тем, как его песни "подхватывает публика".

В программе мероприятия были всяческие гастрономические и творческие конкурсы, палаточный городок, показательные выступления и шоу с животными. В частности, "главным гостем" шоу, на ряду с Газмановым, стал слон из цирка-шапито.

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Напомним, ранее Олег Газманов угодил в конфуз - когда хотел дискредитировать ВСУ. В своих соцсетях артист поделился фотографией банды Сальвадора из южноамериканской тюрьмы - представив их украинскими военными.

До того Газманов "набросился" на актрису Чулпан Хаматову, которая призналась, что разочаровалась в президенте Владимире Путине, хотя ранее за него агитировала и заявляла о поддержке.

70-летний Газманов в комментарии российским СМИ считает ее высказывания "гадкими".

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