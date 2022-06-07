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"Тявкать свою родину - это предать свою мать": путинист Газманов "рвет рубаху" за Россию

7 июня 2022, 12:41

Певец недоволен высказываниями коллег, которые покинули страну-агрессорку.

подхалим Путина Газманов рвет рубаху за Россию / скриншот

Певец Олег Газманов, который неоднократно участвовал в российской пропаганде и поддерживал оккупацию Донбасса и аннексию Крыма, высказался о покинувших РФ артистах.

Досталось Чулпан Хаматовой, которая призналась, что разочаровалась в президенте Владимире Путине, хотя ранее за него агитировала и заявляла о поддержке.

70-летний Газманов в комментарии российским СМИ считает ее высказывания "гадкими".

"Уехать из страны, и там гадить еще, да? За то, чтобы получить какое-то положение в этой стране чужой. С одной стороны, жалко, а с другой — гадко. И не только она... Если ты не согласен со страной, ты хочешь в другом месте жить — мы открыты, можешь спокойно уехать и жить, пожалуйста. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит. Своих родителей, своих друзей...", - заявил певец.

Читайте такжеПреступление против своего народа: Осадчая назвала предательницу номер одинНапомним, российский концертный директор Леонид Дзюник, как и другие российские продюсеры все никак не может успокоиться из-за отъезда украинских звезд. А еще больше их "разрывает" от того, что некоторые украинские артистки поддержали свою страну в войне, которую развязала россия. Так, по словам продюсера Леонида, Светлана Лобода получала по 75 тысяч евро за одно свое выступление в россии и теперь якобы "осталась не у дел".

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