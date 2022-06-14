"С кем сейчас воюют русские": Газманов опозорился, пытаясь высмеять ВСУ

Над российским артистом-путинистом смеются в сети.
Российский певец Олег Газманов хотел дискредитировать ВСУ. В своих соцсетях артист поделился фотографией банды Сальвадора из южноамериканской тюрьмы, представив их украинскими военными.
Путинист красноречивым снимком решил продемонстрировать "с кем воюет Россия", однако его быстро разоблачили на лжи (или же собственной глупости). Сделал это журналист-оппозиционер Илья Шепелин в своем Telegram-канале.
"Сальто-певец Газманов ретвитнул сообщение о том, "с кем сейчас воюют русские", – написал бывший ведущий телеканала "Дождь".
Внезапно выяснилось, что снимок сделан в южноамериканской тюрьме, а на фото — банды Сальвадора.
Газманова уже во всю высмеивают в сети:
Ранее Газманов "набросился" на Чулпан Хаматову, которая призналась, что разочаровалась в президенте Владимире Путине, хотя ранее за него агитировала и заявляла о поддержке.
70-летний Газманов в комментарии российским СМИ считает ее высказывания "гадкими".
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