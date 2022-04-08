"Гарем" Лукашенко: что известно о законной жене и любовницах белорусского диктатора

В "гареме" у Лукашенко - модели, студентки и королевы красоты / Коллаж Reuters, euroradio.fm

Белорусскому диктатору Александру Лукашенко в августе 2022 года исполнится 68 лет, но он очень любит общество молодых девушек. В одном из интервью российской телеведущей Ксении Собчак он заявил, что ни на одном мероприятии не сидит "с намыленной мордой среди чиновников", мол, это его принцип - "с одной стороны сын маленький, с другой - девчонка". Главред решил разобраться, кто эти женщины, которые сопровождают Лукашенко и где его жена, с которой он так и не развелся.

Законная жена - Галина Лукашенко

Галина Желнерович родилась в обычной белорусской семье в 1955 году. С будущим президентом она познакомилась еще в школе, в деревне Рыжковичи. По словам Галины, Александр проходил четыре километра ради свидания, а вместе они читали много книг.

Александр и Галина поступили в Могилевский институт на исторический факультет, а после окончания вуза в 1975 году молодой Лукашенко сделал Галине предложение на берегу Днепра.

Пара поженилась и родился сын Виктор, а впоследствии появился сын Дмитрий.

Галина и Александр Лукашенко / Фото из открытых источников

Когда карьера Лукашенко начала стремительно развиваться – он кардинально изменился. В последний раз пару видели вместе в Израиле в 1994 году.

Пока дети были маленькие, Галина Лукашенко работала в детском саду, с января 1998 года возглавляла отдел Могилевского облисполкома по оздоровлению населения, занималась организацией санаторного лечения жителей. Чем она занята сейчас - неизвестно.

Вероятно у супруги Лукашенко есть дом в Рыжковичах. Как-то в газетах напечатали фото, на котором Галина доит корову. Якобы это очень разозлило ее мужа. Он приказал забрать у жены корову, а дом обнести высокой кирпичной стеной и приставить охрану.

Галина Лукашенко доит корову / Фото charter97.org

Самопровозглашенный президент Беларуси открыто говорит, что с женой Галиной не живет много лет, но разводится с ней "не видит смысла".

Сейчас они живут отдельно. У супругов есть семь внуков.

В 2004 году у Лукашенко родился третий сын Николай. Кто его мать - неизвестно.

При этом Александр Лукашенко открыто заигрывает с молодыми девушками, иногда даже в их обществе появляется на публичных мероприятиях.

Ирина Абельская - личный врач и возможно мать третьего сына Лукашенко

Ирина Абельская - бывший личный врач Лукашенко. Многие предполагают, что именно эта женщина является матерью третьего сына самопровозглашенного президента Беларуси. Николай Лукашенко внешне очень похож на Ирину.

Ирина Абельская / Фото TUT.by

На протяжении нескольких лет женщина сопровождала политика во многих поездках, но в 2007 году была со скандалом уволена с должности главного врача. Через несколько лет ее вернули на пост, теперь она часто выступает на различных медицинских мероприятиях как почетный гость, а также посещает официальные мероприятия, на которых выступает Лукашенко.

Женщина никогда не комментирует отношения с Николаем Лукашенко и не рассказывает о том, кем она ему приходится.

После отставки Абельской на должность главврача была назначена Светлана Коношенко. Сразу стали ходить слухи, что она - новая пассия президента. Эта женщина очень много проводила времени с Лукашенко, ездила с ним в заграничные поездки.

Светлана Коношенко с Николаем и Александром Лукашенко / Фото by.tribuna.com

Лукашенко и эстрадная певица – Ирина Дорофеева

Белорусская певица Ирина Дорофеева познакомилась с Александром Лукашенко в 2007 году, когда он посетил театр песни Дорофеевой. После этого он утвердил программу: "Ирина Дорофеева – лицо Беларуси".

Певица сопровождала президента в Сочи, ее видели в его резиденции во время Славянского базара, но официально девушка никогда не подтверждала их отношения.

Но, тем не менее, на день рождения Дорофеева дарит Лукашенко песню, а президент в ответ публично поздравляет певицу в день ее рождения с экрана телевизора.

Ирина Дорофеева / Фото из открытых источников

Мисс Россия и Мисс Европа Светлана Королева

У Лукашенко есть слабость к конкурсам красоты. Он якобы сам отбирал кандидаток. Белорусский модельер Александр Варламов в расследовании Станислава Ивашкевича рассказал о конкурсе "Супермодель Беларуси 1996".

"Они всех участниц поставили на четвереньки. Эти участницы ходили как кошки по сцене, крутили задницей, мурлыкали и говорили мяу!", - рассказал он.

Светлане Королевой приписывали связь с Лукашенко / Фото instagram.com/svetlana_koroleva_energy

В 2002 году 18-летней девушке из российского города Петрозаводска Светлане Королевой, которая выиграла конкурс красоты Мисс Россия и Мисс Европа, приписывали связь с Лукашенко.

В Беларусь она приехала как член жюри в конкурсе красоты Мисс Беларусь. Организаторы посадили ее возле Лукашенко, а после мероприятия они много беседовали и якобы провели вечер вместе.

После мероприятия Королева должна была уехать домой на поезде, но Лукашенко уговаривал ее улететь на следующий день на самолете первым классом.

Белорусская деловая газета тогда заявила, что девушка согласилась, но сама Светлана в одном из интервью рассказывала, что после конкурса отправилась в свой номер, а на следующий день улетала.

Марта Голубева / Фото kino-teatr.ru

Актриса Купаловского театра Марта Голубева и телеведущая Полина Шуба также часто сопровождали Лукашенко на различных мероприятиях. Так же их замечали и вместе на фото, в основном, в объятиях.

Голубева стала появляться на публике после того, как ей исполнилось 18 лет. В 2008 году танцевала с президентом на праздничном концерте 3 июля - в День независимости страны.

Марта Голубева с Лукашенко / Фото пресс-служба президента Беларуси

Полина Шуба неоднократно была замечена в компании Лукашенко. Она сопровождала его на спортивных мероприятиях. На первом в Беларуси Венском балу девушка танцевала с Лукашенко вальс.

К слову, Лукашенко знает девушку еще с детства. Когда ей было 12 лет, она вручала президенту цветы на одном из мероприятий.

Полина Шуба танцует вальс с Лукашенко / Фото euroradio.fm

В число фавориток Лукашенко также входили:

21-летняя студентка Кристина Неверо, которая была одной из королев красоты;

Алина Роскач - финалистка конкурса красоты Мисс Беларусь-2016. Ее видели рядом с президентом в 2018-м на праздновании Купалья в Александрии, а также во время турнира по биатлону Снежный снайпер.

Кристина Неверо / Фото instagram.com/kristinka.milashka

Алина Роскач / Фото instagram.com/alina_roskach

Дарья Шманай также очень часто мелькала возле Лукашенко в 2014 году. Официально она была сотрудницей делового протокола, а также сопровождала Лукашенко на официальных приемах, спортивных и культурных мероприятиях.

В одном из интервью Ксении Собчак, когда она спросила, настаивала ли мать Коли на разводе Лукашенко с Галиной, президент случайно подтвердил роман с Дашей.

"Нет, никогда. Никто никогда. И Даша тоже, о которой вы говорите, не начинала этот разговор", - сказал он.

Дарья Шманай / Фото euroradio.fm

Также роман с Лукашенко приписывали и Наталье Эйсмонт - руководителю пресс-службы президента Беларуси.

Наталья Эйсмонт / Фото zhizn-zvezd.ru

Мария Василевич - еще одна королева красоты, которая попала в объятия Лукашенко.

Они познакомились в 2018 году, когда 21-летняя девушка победила в конкурсе Мисс Беларусь. После этого красавица очень часто сопровождала политика на различных мероприятиях, после окончания университета стала ведущей на телевидении и депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Также модель неоднократно награждали высшими государственными премиями.

Мария Василевич танцует с Лукашенко / Фото varjag.net

Мария Василевич / Фото из открытых источников

Как сообщал Главред, российская гимнастка и вероятная любовница Путина и мать его детей Алина Кабаева исчезла из Швейцарии. По крайней мере, признаков ее присутствия там не обнаружил Федеральный департамент юстиции и полиции.

После того как утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, СМИ писали, что любовница Путина вместе с детьми прячется в Швейцарии. Сообщалось, что Кабаева и ее дети находятся в охраняемом шале в Тичино.

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