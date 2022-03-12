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Ни в чем себе не отказывает: СМИ выяснили, где и как живет любовница Путина Кабаева

12 марта 2022, 15:42

Экс-спортсменка родила главе РФ четырех детей, из них - две девочки-близняшки.

Путин и Кабаева / Соцсети

СМИ выяснили подробности роскошной жизни любовницы президента РФ Владимира Путина Алины Кабаевой. Спортсменка обитает в Швейцарии вместе с 4 детьми от диктатора страны-агрессора в "частном и очень защищенном" шале на берегу озера Лугано.

Как пишет таблоид The Mirror, экс-гимнастка ни в чем себе не отказывает в то время, когда ее партнер-тиран вынуждает Украину "проходить через ад".

Район отличается VIP-инфраструктуров. В одной из дорогостоящих клиник под названием Clinicа Sant'Anna, по информации местного телеканала, в 2015 году Кабаева родила Путину девочек-близняшек. Сообщается, что отец присутствовал на родах, поэтому им пришлось снять две палаты – для пары с младенцами и охранников.

"Купаясь в теплых весенних солнечных лучах на этой неделе, контраст между спокойствием Sant'Anna и роддомом, который разбомбили российские войска в Мариуполе, не может быть резче", - пишет СМИ.

Читайте такжеБутусов рассказал, когда и чем закончится война в Украине"До пандемии коронавируса часто ходили слухи о том, что любовница Путина находится в городе. Известно, что они часто встречаются здесь, но каждый, кто их знает, поклялся хранить тайну", - говорится в сообщении.

Напомним, украинский рэпер и продюсер Потап назвал президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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