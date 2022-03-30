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Путин перепрятал свою любовницу: Кабаева исчезла из Швейцарии

30 марта 2022, 15:39

Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии провел необходимые проверки. Никаких признаков присутствия Алины Кабаевой в стране нет.

Путин и Кабаева
На change.org собирают подписи под петицией с требованием депортировать из Швейцарии Кабаеву

Бывшая российская гимнастка и депутат Госдумы России Алина Кабаева, которая является предполагаемой любовницей, а возможно даже и женой президента страны-агрессора России Владимира Путина, вероятно, сейчас не находится на территории Швейцарии. По крайней мере, признаков ее присутствия там не обнаружил Федеральный департамент юстиции и полиции.

Дети Кабаевой и Путина

Впервые слухи о том, что Кабаева живет в Швейцарии появились в начале марта 2015 года, когда бывшая гимнастка якобы родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин, пишет издание Le News.

Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.

Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.

После того как утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, слухи о том, что любовница Путина вместе с детьми прячется в Швейцарии, разгорелись с новой силой. Сообщалось, что Кабаева и ее дети прячутся в охраняемом шале в Тичино.

Кабаеву искали, но не нашли

Федеральное правительство Швейцарии задумалось над тем, что присутствие Кабаевой в Швейцарии может повлиять на имидж страны, ведь Швейцария вслед за Евросоюзом ввела экономические санкции против России. Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарии (FDJP) сообщил телекомпании RTS, что были проведены необходимые проверки. Отмечается, что нет никаких признаков присутствия Кабаевой в стране.

Сейчас местонахождение Кабаевой и ее детей, а также личность их отца окутаны тайной. Отметим также, что Запад до сих пор не наложил санкции на Кабаеву.

Как сообщал Главред, на сайте сhange.org собирают подписи под петицией с требованием депортировать из Швейцарии Алину Кабаеву. Инициативу поддержали уже почти 72 тысячи человек. Когда эта петиция соберет 75 тысяч подписей, она вероятнее всего станет одной из наиболее подписываемых на сhange.org на данный момент.

Другие новости:

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новости России война в Украине Владимир Путин Алина Кабаева
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