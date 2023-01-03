Газманов спешно бежал из Дубая после скандала на концерте: "Надо приезжать без своего самовара"

Пропутинский артист Олег Газманов решил подзаработать немного денежек в ОАЭ, однако не учел, что его одобрение войны в Украине и воспевание военных преступлений РФ за пределами страны-агрессора будет иметь неприятные для него последствия.
И как бы не кричали пропагандисты о том, что санкции им не страшны, а в РФ у них есть все и в достатке, зарабатывать они все же едут на корпоративы за границу. И Газманов - не исключение. И поет, и пляшет, лишь бы платили.
На одной из таких вечеринок, которая недавно произошла в Дубае, разгоряченные гости схватили певца за мягкое место с требованием обсудить войну в Украине. Артист поспешно "слился", а позже и вовсе покинул Эмираты.
Об этом на своей странице в Instagram сообщила жена Газманова, Марина Муравьева. Женщина расстроилась, что в Эмиратах не одобряют поведения русских, которые везде стараются разжигать ненависть и лезут со своими правилами в чужой монастырь.
"Арабские Эмираты - территория , где отслеживают любое недружелюбие политического ли толка или культурного, сюда надо приезжать туристом "без своего самовара", - посетовала жена Газманова.
Очевидно, пропутинская парочка решила побыстрее прервать свой отдых в цивилизованной стране, чтобы "самовар" престарелого певуна никто не начистил за его высказывания.
Напомним, в России готовят аналог международного вокального конкурса "Евровидение". "Новый" конкурс, видимо, будет проходить в России и соревноваться российские вокалисты будут с вокалистами из Северной Кореи.
Информацией об альтернативном конкурсе поделился "путинист" и любитель войны Николай Басков. Певец рассказал, что вместе со многими коллегами по шоу-бизнесу состоит в музыкальной ассоциации. В их числе Надежда Бабкина, Лариса Долина, Григорий Лепс и Олег Газманов.
Также мы писали, что путинский холуй Газманов со слоном сплясал перед силовиками Лукашенко.
Другие новости:
- "Тявкать свою родину - это предать свою мать": путинист Газманов "рвет рубаху" за Россию
- "Это предатели!": смелые поступки Макаревича и Гребенщикова довели путиниста Газманова до истерики
- "С кем сейчас воюют русские": Газманов опозорился, пытаясь высмеять ВСУ