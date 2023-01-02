"Скажи, что ты против войны": Газманова чуть не побили на вечеринке в Дубае

Российский певец Олег Газманов, который поддерживает войну в Украине, чуть было не угодил в серьезную заварушку из-за своей позиции.
Инцидент произошел в Дубае, где артист выступал на корпоративе. К нему подошли двое мужчин, которы попросили его озвучить свое отношение к вторжению его страны в Украину.
"Скажи, что ты за Украину. Скажи, что ты против войны. Ты за войну?", - поинтересовались у Газманова.
Отреагировал российский певец ожидаемо.
"Ребят, дайте отдохнуть", - заявил Газманов и сбежал от мужчин.
Напомним, в России готовят аналог международного вокального конкурса "Евровидение". "Новый" конкурс, видимо, будет проходить в России и соревноваться российские вокалисты будут с вокалистами из Северной Кореи.
Информацией об альтернативном конкурсе поделился "путинист" и любитель войны Николай Басков. Певец рассказал, что вместе со многими коллегами по шоу-бизнесу состоит в музыкальной ассоциации. В их числе Надежда Бабкина, Лариса Долина, Григорий Лепс и Олег Газманов.
Также мы писали, что путинский холуй Газманов со слоном сплясал перед силовиками Лукашенко.
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