"Ангел смерти российской армии": 70-летний Газманов опозорился из-за концерта в Херсоне

Олег Газманов / Instagram Олега Газманова

Скандальный российский певец Олег Газманов, который поддержал масштабное вторжение войск в Украину и диктатора Путина, в истерике из-за отмененного концерта в Херсоне.

70-летний Газманов участвует, практически, во всех концертах российской пропаганды и поддерживает оккупацию украинских городов.

Олег Газманов совсем недавно анонсировал свои концерты в Херсоне, только поехать туда ему помешали ВСУ.

С концертом "Россия здесь навсегда" Олег Газманов должен был выступить 13 ноября. Однако утром он опубликовал в своих соцсетях довольно странное сообщение.

Газманов заявил, что концерт в Херсоне не состоится по причине "плохой продажи билетов".

Также путинист заявил, что такое с ним якобы впервые.

Украинцы в соцсетях уже отреагировали на несостоявшийся концерт Газманова.

"Приезжай. Херсонцы тебя ждут. Прямо на центральной , площади встретят тебя"; "Газманов анонсировал выступления в Xарьковской области - Xарьковская область освобождена , концерт отменен . Анонсировал концерт в Xерсоне - Xeрсон освобожден , концерт отменен . Требуем проведения концерта в Крыму!"; "А вот билеты на концерт к Кобзону хорошо продаются, Газманов завидует"; "Газманов как ангел смерти рос армии. Куда не поедет везде проблемы.А можно посмотреть весь график турне?".

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