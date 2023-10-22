"Ты чокнулась": легендарную актрису в РФ хотят посадить на 5 лет за "унижение россиян"

Российскую актрису Яну Троянову, заявлявшую, что ей стыдно за Россию, которая "пришла к фашизму", хотят признать "иноагентом".

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Стаю обиженных на Троянову возглавил ее бывший коллега ‒ артист-путинист Оскар Кучера / коллаж Главреда, скриншот из видео и ua.depositphotos.com

Известную российскую актрису Яну Троянову ‒ жесткую противницу кровавого путинского режима и войны, которую диктатор Путин развязал против Украины ‒ в стране-агрессоре РФ хотят признать "иноагентом" и выписать тюремный срок.

Звезде сериала "Ольга" может грозить до пяти лет тюрьмы по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Этого добиваются жители страны-агрессора РФ, которых якобы "унизила" артистка.

Стаю обиженных на Троянову возглавил ее бывший коллега ‒ артист-путинист Оскар Кучера.

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Оскар Кучера / скриншот из видео

"Яна, Яночка. Что с тобой случилось? Или ты всегда такой была? Россия – страна вырожденцев, трусов, предателей, где сосед стучит на соседа, ты говоришь. А вот Украина, опять же, по твоим словам, никогда не была такой. Мол, украинцы – это нация, а русские – вырожденцы. Ты чокнулась, Яночка, чокнулась окончательно. Жаль", – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дочь российской певицы Аллы Пугачевой, которая открыто осудила военное вторжение России в Украину Кристина Орбакайте, собирается покинуть РФ. Позднее стало известно, что и она, и ее младший сын Дени Байсаров уехали и обосновались в США.

Ранее также украинский блогер Богдан Беспалов заявил, что Тодоренко и хочет сбежать из России, но ей мешает ее муж-абьюзер и его влиятельный отец, которого певица и ведущая боится.

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