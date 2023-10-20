"РФ больна семейным алкоголизмом": легендарная российская актриса обругала россиян

Российская актриса Яна Троянова, не сомневается, что ее родная страна-агрессор "дошла до страшной точки, до фашизма".

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Яна Троянова известная как активная противница путинского режима / коллаж Главред, скриншоты из видео

Легендарная российская актриса театра и кино Яна Троянова, которая после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину эмигрировала во Францию и осудила войну, не сомневается, что ее государство "дошла до страшной точки, до фашизма и дна". Такие комментарии от нее прозвучали в интервью "И Грянул Грэм".

"Россия – сложна страна. Это союз, который не был вылечен. То есть СССР распался, а мы остались вот такие неприспособленные к тому, чтобы быть политичными, мы – аполитичные. Появилось вот это выражение "я аполитичен". Когда это говорят, меня тошнит. Быть аполитичным – это значит насколько не интересоваться своей страной, быть инертным. Люди с 90-х годов живут инертно, они вообще ни о чем не задумываются", – считает она.

Артистка также заявила, что Россия "больна масштабным семейным алкоголизмом". Она назвала это очень серьезным заболеванием, которое наукой никак не объясняется.

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"К фашизму приходят тогда, когда нет работы над собой. И сегодня проблема России в том, что люди не задумываются о том, что нужно работать над собой. Их по телеку только направляют: о ком надо говорить, кого надо судить, кого надо винить. И вот их фокус постоянно то уходит на геев, то на Америку – найти виноватых в своей плохой жизни. И их убедили, что Америка якобы желает отнять какие-то наши богатства, а отнимает их жулик и вор Путин. Но народ не видит этого. Россия для меня сегодня – это изнасилованная русская баба, мужик которой, никчемный пьяница, жмет руку этим бандитам за то, что они насилуют его же бабу", – жестко высказалась актриса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что дочь российской певицы Аллы Пугачевой, которая открыто осудила военное вторжение России в Украину Кристина Орбакайте, собирается покинуть РФ. Позднее стало известно, что и она, и ее младший сын Дени Байсаров уехали и обосновались в США.

Ранее также украинский блогер Богдан Беспалов заявил, что Тодоренко и хочет сбежать из России, но ей мешает ее муж-абьюзер и его влиятельный отец, которого певица и ведущая боится.

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