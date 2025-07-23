"Это происходит": Энистон сделала признание на фоне слухов о романе с гипнотизером

Дженнифер Энистон открыто заговорила о любви в ее жизни.

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Дженнифер Энистон личная жизнь - актриса рассказала о любви / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

У Дженнифер Энистон новый роман

На фоне последних слухов звезда заговорила о любви

Американская актриса Дженнифер Энистон дважды разведена, и последние семь лет официально не комментирует свою личную жизнь. Тем не менее звезда и не старается скрыть, если в ее жизни появляется кто-то особенный.

К примеру, недавно Энистон стали приписывать роман с гипнотерапевтом Джимом Кертисом: в начале июля пару застали во время совместного отдыха на Мальорке. Недавно же Джен сделала громкое заявление о любви в ее жизни.

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"Я всегда буду открыта для любви. Хорошо быть открытой для нее, но не искать ее. Так ты никоим образом не давишь на ситуацию, и это происходит естественно, и тогда это удивительно", - цитирует актрису журнал Closer. Эти слова Дженнифер Энистон в прессе связали с Джимом Кертисом и развитием его отношений со звездой.

Джим Кертис - новый бойфренд Дженнифер Энистон / instagram.com/jimcurtis1

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О персоне: Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

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