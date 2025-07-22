Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Не имеет паспорта Украины: Олег Винник сделал громкое признание

Анна Подгорная
22 июля 2025, 23:19
66
Винник не считает нашу страну своим домом уже много лет.
Олег Винник
Олег Винник сейчас - певец-беглец живет без паспорта Украины / коллаж: Главред, фото: facebook.com/baron.valeriia

Вкратце:

  • Олег Винник выехал из Украины в начале войны, из-за чего его считают беглецом
  • Артист считает, что фактически не является таковым, так как не имеет внутреннего паспорта нашей страны

Певец Олег Винник, которого осуждают за выезд из Украины в начале полномасштабной войны, продолжает настаивать на том, что он - не беглец. В своем Telegram-канале, ухмыляясь и хихикая, артист рассказал свою версию событий.

Так Винник подчеркнул, что Германия, где он находится последние три года, является его настоящим домом. Украину он называет "родиной, в которую постоянно возвращается". Примечательно, что певец, который гордо именует себя украинцем и патриотом, после 24 февраля 2022 года не дал ни одного концерта на территории Украины.

видео дня

Взяв на себя роль "уничтожителя мифов", Олег Винник впервые признался, что не имеет украинского паспорта - без документа он живет уже 25 лет. "Миф о том, что я сбежал. Вы сами прекрасно понимаете, что это неправда. 25 лет я живу в Германии. Когда-то выехал по контракту работать и так тут остался. Тут родился мой сын, тут моя семья. Возвращаюсь я постоянно на родину, к своим людям с концертами, гастролями. И так вернулся сюда, домой, в начале войны. У меня нет в Украине никакой недвижимости, никаких толстых счетов, никаких авто. Нет даже внутреннего паспорта с 2000 года, живу по заграничному. Такие чудеса", - сообщил артист.

Олег Винник
Олег Винник сейчас - певец-беглец живет без паспорта Украины / t.me/oleggvynnykoriginal

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после победы над Даниэлем Дюбуа 20 июля Александр Усик официально отстранен от бокса. Та же мера пресечения ожидает и его соперника.

Также модель Мария Ковальчук призналась, кто ее покалечил в Дубае. В марте 2025 года ее нашли с множественными переломами и без сознания. Сейчас она прикована к инвалидной коляске.

Читайте также:

О персоне: Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Олег Винник новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Техника отказала, самолет полетел вниз: на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000

Техника отказала, самолет полетел вниз: на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000

23:39Украина
Массовые протесты из-за закона о НАБУ и САП: почему люди недовольны и что требуют

Массовые протесты из-за закона о НАБУ и САП: почему люди недовольны и что требуют

22:25Украина
"Меня пригласили": Трамп ответил, встретится ли с Путиным в Китае

"Меня пригласили": Трамп ответил, встретится ли с Путиным в Китае

22:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с автомобилем за 29 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с автомобилем за 29 секунд

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 июля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

4 знаков зодиака ждут неожиданные перемены: кому нужно приготовиться 22 июля

4 знаков зодиака ждут неожиданные перемены: кому нужно приготовиться 22 июля

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

Последние новости

23:41

Ореховый Спас в 2025 году будем отмечать по новому: точная дата

23:39

Техника отказала, самолет полетел вниз: на Волыни упал французский истребитель Mirage-2000

23:19

Не имеет паспорта Украины: Олег Винник сделал громкое признание

23:10

Почему РФ вдруг изменила тактику на фронте: в ВСУ назвали причины и риски

22:48

Старый путинист Расторгуев появился на публике за долгие годыВидео

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревПеремирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – Пономарев
22:25

Массовые протесты из-за закона о НАБУ и САП: почему люди недовольны и что требуютВидео

22:23

Звезда "Поймать Кайдаша" оказался под капельницами

22:20

"Меня пригласили": Трамп ответил, встретится ли с Путиным в Китае

22:13

Можно ли ламинировать документы в Украине: юрист удивила ответомВидео

Реклама
22:06

Блестящая мойка без усилий: домохозяйка раскрыла простое средство за копейки

21:38

Что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель

21:31

"Повяли помидоры": психолог назвал 2 главные причины, почему любовь угасает

21:22

Сердце из чистого золота: какие 4 знака зодиака являются самыми добрыми

21:19

Украина может воплотить в жизнь самый страшный кошмар Путина: чего боится глава КремляВидео

21:14

В возрасте 76 лет умер Оззи ОсборнВидео

20:58

Нравятся ли собакам объятия: кинолог дала неожиданный для хозяев ответ

20:49

Почему ультиматум Трампа изменил отношение Европы к Украине: эксперт раскрыл причину

20:16

Россия использует новую хитрость, чтобы запугать Украину: что придумал Кремль

20:09

Влажным или сухим: ветеринарка объяснила, каким кормом лучше кормить кота

20:04

От слов к делу: Германия уже может передать два Patriot Украине, но есть условие

Реклама
19:57

Почти подросток: в сети появилось новое фото старшего сына Кейт и Уильяма

19:48

Киев накрыл мощный ливень: улицы превратились в реки, повалило кран и деревьяВидео

19:28

Как на самом деле был построен Стоунхендж: археологи раскрыли извечную тайну

19:16

За кулисами легенды: что скрывает настоящая история Олексы ДовбушаВидео

19:10

Трампу не оставят выхода: почему Путин сам провоцирует США помогать Украинемнение

19:05

"Если зовет баба Аня с собой": священник сказал, что делать, когда снится покойникВидео

18:57

Мощный шторм накроет страну: где будут лить грозовые дожди, град и шквалы

18:47

Любимая классика дорожает: цены на базовые продукты украинцев рванули вверх

18:43

ТОП-4 даты рождения, притягивающие удачу: нумерологи раскрыли формулу везения

18:17

НАБУ сотрудничает с фсб, а антикоррупционеры молчат – политический эксперт

18:07

РФ пытается оставить украинцев без тепла: атакованы важные объекты

17:38

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

17:33

Цены на бензин в Украине не перестают удивлять: где заправиться дешевле всего

17:28

Как сохранить любовь на годы: психолог назвал три простые ежедневные привычки

17:27

Состояние Брюса Уиллиса ухудшилось: что происходит с неизлечимо больным актером

17:25

НАБУ проело 10 миллиардов и провалило антикоррупционную миссию – эксперт

17:05

У России есть два слабых места: что указывает на скорое падение режима ПутинаВидео

17:04

4 строгих запрета: что нельзя делать 23 июля, чтобы не притянуть беды

17:02

Станет сюрпризом для врага: СМИ заинтриговали заявлением об наступлении Украины

16:31

У престарелого путиниста Петросяна новое несчастье: что случилось

Реклама
16:29

В Украине готовы перейти на 4-дневную рабочую неделю, но есть одно условие

16:28

Как поливать орхидею, чтобы цвела все лето: простой секрет из вашей кухни

16:27

Стоимость одной валюты резко упала: новый курс доллара и евро в Украине

16:21

Россияне меняют тактику, чтобы прорваться в Покровск: в ЦПД раскрыли их план

16:19

Как проверить свежесть яйца за 5 секунд: самый быстрый и простой способВидео

16:18

Застрелилась: у принца Уильяма и Гарри случилась большая потеря

16:16

Семейный отдых обернулся бедой: звезда сериала "Декстер" утонул во время отпуска

16:08

"Решил, что буду плохим": Звезда "Шоу долгоносиков" Виктор Андриенко ушел от жены

16:07

Видите ли вы лису: загадку смогут разгадать только самые умные

15:57

ТОП-13 авто с пробегом, которые служат более 20 лет: список самых надежных

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять