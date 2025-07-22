Не имеет паспорта Украины: Олег Винник сделал громкое признание

Винник не считает нашу страну своим домом уже много лет.

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Олег Винник сейчас - певец-беглец живет без паспорта Украины / коллаж: Главред, фото: facebook.com/baron.valeriia

Вкратце:

Олег Винник выехал из Украины в начале войны, из-за чего его считают беглецом

Артист считает, что фактически не является таковым, так как не имеет внутреннего паспорта нашей страны

Певец Олег Винник, которого осуждают за выезд из Украины в начале полномасштабной войны, продолжает настаивать на том, что он - не беглец. В своем Telegram-канале, ухмыляясь и хихикая, артист рассказал свою версию событий.

Так Винник подчеркнул, что Германия, где он находится последние три года, является его настоящим домом. Украину он называет "родиной, в которую постоянно возвращается". Примечательно, что певец, который гордо именует себя украинцем и патриотом, после 24 февраля 2022 года не дал ни одного концерта на территории Украины.

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Взяв на себя роль "уничтожителя мифов", Олег Винник впервые признался, что не имеет украинского паспорта - без документа он живет уже 25 лет. "Миф о том, что я сбежал. Вы сами прекрасно понимаете, что это неправда. 25 лет я живу в Германии. Когда-то выехал по контракту работать и так тут остался. Тут родился мой сын, тут моя семья. Возвращаюсь я постоянно на родину, к своим людям с концертами, гастролями. И так вернулся сюда, домой, в начале войны. У меня нет в Украине никакой недвижимости, никаких толстых счетов, никаких авто. Нет даже внутреннего паспорта с 2000 года, живу по заграничному. Такие чудеса", - сообщил артист.

Олег Винник сейчас - певец-беглец живет без паспорта Украины / t.me/oleggvynnykoriginal

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О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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