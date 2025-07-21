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"Передвигаюсь на коляске": модель Ковальчук призналась, кто ее покалечил в Дубае

Виталий Кирсанов
21 июля 2025, 19:15
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Мария Ковальчук, которую нашли в Дубае с переломами, дала первое интервью.
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Мария Ковальчук дала первое интервью
Мария Ковальчук дала первое интервью / коллаж: Главред, фото: скриншот с росСМИ

Кратко:

  • Мария Ковальчук находится на реабилитации в Норвегии
  • Модель рассказала, что делала в Дубае до избиения
  • Девушка назвала имена людей, которые ее избили

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли покалеченной в Дубае в марте 2025 года, впервые появилась на публике. Она дала интервью российскому YouTube-каналу.

По словам 20-летней Ковальчук, она сейчас находится на реабилитации в Норвегии. Во время интервью она передвигалась на инвалидном кресле.

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"Передвигаюсь в основном на коляске и использую костыли тоже. У меня еще один перелом ноги, поэтому не могу нагрузку давать на нее. И коляска – тоже мой основной транспорт", – заявила она.

Манекенщица рассказала, что прилетела в Дубай в начале марта на день рождения подруги. По ее словам, она находилась в Дубае неделю. Ковальчук уточнила, что ее подруги спустя неделю уехали, а она осталась, чтобы поучаствовать в съемках знакомого фотографа по бартеру. Все это время она жила в отеле и 9 марта планировала улететь в Таиланд. Однако проспала рейс. При выезде из отеля она встретила в лобби молодого человека Артема и его друзей, с которым познакомилась накануне в караоке, и рассказала о ситуации. Он предложил пойти к нему в номер и заявил, что спросит разрешение у отца на управление его частным самолетом, чтобы полететь всей компанией в Таиланд.

"Мы поднялись в номер. Общались. Все было нормально. Ребята были полутрезвыми, они с вечеринки приехали. На протяжении суток все нормально проходило. Обсуждали поездку в Таиланд. Я позвонила маме и сказала, что все хорошо. Тут ребята нормальные", - вспоминает Ковальчук.

На протяжении суток в номере вместе с Марией также находились девушки Милена Долганова и Александра Мерцалова. На второй день пребывания в номере, по словам модели, молодые люди начали вести себя агрессивно. Под воздействием алкоголя они стали толкать ее, разбивать бутылки и подшучивать.

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"Ты принадлежишь нам. Мы будем делать все, что хотим!" - процитировала манекенщица слова молодых людей.

После этого они забрали паспорт и другие личные вещи Ковальчук.

"Я не отвечала им взаимностью, и у них накаливалась агрессия", - подчеркнула девушка и уточнила, что на протяжении суток никаких интимных отношений у них не было.

Парни начали серьезно пугать Марию. Она попыталась перелезть на балкон в соседний номер и попросить о помощи, но молодые люди затащили ее обратно в помещение. Вскоре девушка смогла от них отбиться и выбежала из отеля. Однако, как вспоминает Ковальчук, они начали ее преследовать. Она забежала в ближайшее недостроенное здание и спряталась там. Что происходило дальше, манекенщица не помнит.

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"Скорее всего был удар по голове. Я помню только, что просила о помощи проезжающую машину, которая остановилась и вызвала скорую с полицией", - заключила модель.

Вместе с тем Ковальчук назвала причастных к инциденту. Главным фигурантом этой истории, по ее информации, является Артем Папазов – сын донецкого бизнесмена Олега Папазова, который сейчас живет в ОАЭ. В компании также были россиянин Максим Крашенников (по показаниям, он рано ушел и участия не принимал), белорус Александр Лоптицкий, российский блогер Александра Мерцалова и украинка Милена Долганова.

Мать Марии утверждает, что Папазова после инцидента задерживали, но впоследствии отпустили – якобы после "звонка сверху". Семья подозревает, что расследование затягивается из-за коррупционных связей.

Несмотря на широкий международный резонанс, полиция Дубая пока не комментирует ситуацию.

Мать Марии, Анна Ковальчук, также рассказала, что ее дочь пережила не менее 8 сложных операций, имеет значительные проблемы с памятью и до сих пор не восстановила подвижность.

Кроме того, 20-летняя модель во время интервью призналась, что еще до трагедии принимала участие в откровенных съемках ради дополнительного заработка.

"Мне за это платили, и меня устраивали съемки такого характера. В первую очередь, наверное, мне нравилось, что я с этого могу зарабатывать. Но такие съемки у меня были редкие, то есть у меня буквально два таких видео", - заявила она.

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Что произошло с Марией Ковальчук:

Как ранее писал Главред, Мария Ковальчук исчезла в Дубае 9 марта. Ее обнаружили только через десять дней на обочине дороги в крайне тяжелом состоянии: с переломами рук, ног и позвоночника.

Родные волновались, что модель могла попасть в рабство после посещения одной из вечеринок в Дубае.

Мария уже перенесла восемь операций, а врачи прогнозируют, что полное физическое восстановление может занять около года. Все это время с ней рядом остается ее мать.

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