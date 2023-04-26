Дочь Пугачевой навсегда решила покинуть Россию

Кристина Орбакайте давно уже не живет постоянно в России и на этот раз, похоже, решила полностью разорвать все связи с террористом.

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Кристина Орбакайте / Instagam orbakaite_k

Дочь российской певицы Аллы Пугачевой, которая открыто осудила военное вторжение России в Украину Кристина Орбакайте, собирается покинуть свою террористическую родину.

По информации российского телеграмм-канал Showbisness 24, Кристина Орбакайте приняла окончательное решение по поводу своего будущего.

"Она собирается покинуть страну уже 29 апреля. Этой новостью она поделилась с подписчиками в своих соцсетях. С этого момента у нее начнется большой гастрольный тур по Германии, а там как карта ляжет", - написало медиа.

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Видео о том, как Пугачева защищает Галкина и свою совесть

Отметим, что в России продолжают угрожать российским звездам, которые не поддержали военное вторжение России против Украины и живут счастливой жизнью за границей.

Бельмо у них на глазу - это Алла Пугачева, которая завершила свои дела в России и выехала в благополучный Израиль. Так, по информации ТАСС, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее российский юморист Максим Галкин, который поддержал Украину в кровавой войне с Россией, показал неожиданное фото своей супруги Аллы Пугачевой. На фото певица и жена Галкина танцует в легком летнем платье, игриво поднимая подол. "Одна из любимых фотографий. Два года назад на моём 45-летии", - подписал фото сам юморист.

Ранее также российская певица и Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая не стала мириться с совестью и высказалась в отношении военного нападения страны-агрессора России на Украину, неожиданно обратилась к своему бывшему другу, композитору и "путинисту" Илье Резнику.

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