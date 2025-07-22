Почти подросток: в сети появилось новое фото старшего сына Кейт и Уильяма

В сети появилось видео взрослого и красивого принца Джорджа.

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Принц Джордж празднует 12 лет / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Кратко:

Как сейчас выглядит принц Джордж

Что написали его родители

Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали день рождения своего старшего сына, опубликовав новую фотографию будущего короля, на которой он выглядит точь-в-точь как его отец.

"С 12-летием, принц Джордж!", — подписала пара новую фотографию Джорджа, позирующего на улице в рубашке на пуговицах и коричневом жилете.

видео дня

Принцу Джорджу 12 лет / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

В другом видео были представлены трогательные кадры, на которых Джордж играет со своими младшими братом и сестрой, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Принцу Джорджу 12 лет / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

"Сегодня ему 12", — подписали трогательное видео Уильям и Кейт, которым по 43 года.

Принцесса Уэльская также рассказала об "удивительном" опыте рождения своего первенца.

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