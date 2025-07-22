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Почти подросток: в сети появилось новое фото старшего сына Кейт и Уильяма

Алена Кюпели
22 июля 2025, 19:57обновлено 22 июля, 20:43
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В сети появилось видео взрослого и красивого принца Джорджа.
Принц Джордж празднует 12 лет
Принц Джордж празднует 12 лет / Фото Instagram/princeandprincessofwales

Кратко:

  • Как сейчас выглядит принц Джордж
  • Что написали его родители

Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали день рождения своего старшего сына, опубликовав новую фотографию будущего короля, на которой он выглядит точь-в-точь как его отец.

"С 12-летием, принц Джордж!", — подписала пара новую фотографию Джорджа, позирующего на улице в рубашке на пуговицах и коричневом жилете.

видео дня
Принцу Джорджу 12 лет
Принцу Джорджу 12 лет / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

В другом видео были представлены трогательные кадры, на которых Джордж играет со своими младшими братом и сестрой, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Принцу Джорджу 12 лет
Принцу Джорджу 12 лет / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

"Сегодня ему 12", — подписали трогательное видео Уильям и Кейт, которым по 43 года.

Принцесса Уэльская также рассказала об "удивительном" опыте рождения своего первенца.

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Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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О персоне: принц Уильям?

Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

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