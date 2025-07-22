Почти подросток: в сети появилось новое фото старшего сына Кейт и Уильяма

Кратко:
- Как сейчас выглядит принц Джордж
- Что написали его родители
Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали день рождения своего старшего сына, опубликовав новую фотографию будущего короля, на которой он выглядит точь-в-точь как его отец.
"С 12-летием, принц Джордж!", — подписала пара новую фотографию Джорджа, позирующего на улице в рубашке на пуговицах и коричневом жилете.
В другом видео были представлены трогательные кадры, на которых Джордж играет со своими младшими братом и сестрой, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
"Сегодня ему 12", — подписали трогательное видео Уильям и Кейт, которым по 43 года.
Принцесса Уэльская также рассказала об "удивительном" опыте рождения своего первенца.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".
Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.
Вас также может заинтересовать:
- Принц Уильям заподозрил Меган Маркл в коварном плане
- Принц Уильям принял важное решение в отношении брата
- Застрелилась: у принца Уильяма и Гарри случилась большая потеря
О персоне: принц Уильям?
Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред