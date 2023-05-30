Постоянно пьют: легендарная русская актриса жестко прошлась по россиянам

Известная российская актриса Яна Троянова сбежала из России во Францию в 2022 году, когда закончила сниматься для тамошнего ситкома "Ольга".

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Яна Троянова жестко прошлась по пьянству россиян / коллаж Главред, фото УНИАН и Кино-Театр

Легендарная актриса, звезда российского арт-хауса и ситкома "Ольга" Яна Троянова обрушилась с очень жесткой критикой на жителей страны-агрессора России. Свою позицию она высказала в интервью российскому блогеру Юрию Дудю.

Троянова заявила, что многие россияне зависят от спиртных напитков и не имеют возможности получить образование. И именно поэтому они не интересуются происходящим в России.

"На эту нищету застилается пропаганда. Телевизор полностью отдался пропаганде. Люди там выживают. Я родилась на дне и знаю, как живет основная часть населения нашей страны. Это не жизнь, а постоянная борьба. Ты в аду. На сегодня ты нашел поесть, а еще детей надо в школу собрать, а здесь родители пожилые. И все болеют, все воняют. И все это в аду", – заявила актриса.

Сама актриса покинула страну-агрессор Россию и обосновалась во Франции еще в минувшем году. Троянова говорит, что много раз в Париже встречалась с украинцами, которые прямо у нее спрашивали, почему россияне поддерживают диктатора Владимира Путина.

"Это то, о чем я говорю с украинцами во Франции. Я им вынуждена рассказывать. Это не секрет. Сначала Путин обворовывает этот народ так, что они становятся нищими. Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда вынужден ломать голову, что поесть и бухнуть", – рассказала актриса.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что дочь российской певицы Аллы Пугачевой, которая открыто осудила военное вторжение России в Украину Кристина Орбакайте, собирается покинуть РФ. Позднее стало известно, что и она, и ее младший сын Дени Байсаров уехали и обосновались в США.

Ранее также украинский блогер Богдан Беспалов заявил, что Тодоренко и хочет сбежать из России, но ей мешает ее муж-абьюзер и его влиятельный отец, которого певица и ведущая боится.

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