Еще одна популярная в России актриса поддержала Украину и выехала из РФ навсегда

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Ингеборга Дапкунайте / vesti.ru

Литовская актриса театра и кино, а также телеведущая Ингеборга Дапкунайте решила покинуть террористическую Россию, которая напала на мирную Украину и искренне пожалела, что не сделала этого раньше.

"Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое… Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий", — делилась она в интервью зарубежным СМИ, которые цитирует пропагандистское издание Стархит.

Поэтому актриса не стала мириться с совестью, собрала свои вещи и переехала в Брюссель. Директор Ингеборги заверила, что планов на возвращение в страну-агрессор Россию у той нет.

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Актриса также полностью разорвала свои связи с террористическим государством и не планирует возвращаться.

Напомним, дочь российской певицы Аллы Пугачевой, которая открыто осудила военное вторжение России в Украину Кристина Орбакайте, собирается покинуть свою террористическую родину.