Еще одна популярная в России актриса поддержала Украину и выехала из РФ навсегда

Литовская актриса театра и кино, а также телеведущая Ингеборга Дапкунайте решила покинуть террористическую Россию, которая напала на мирную Украину и искренне пожалела, что не сделала этого раньше.
"Я здесь, потому что здесь моя семья, моя сестра и моя мама. Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое… Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий", — делилась она в интервью зарубежным СМИ, которые цитирует пропагандистское издание Стархит.
Поэтому актриса не стала мириться с совестью, собрала свои вещи и переехала в Брюссель. Директор Ингеборги заверила, что планов на возвращение в страну-агрессор Россию у той нет.
Актриса также полностью разорвала свои связи с террористическим государством и не планирует возвращаться.
Напомним, дочь российской певицы Аллы Пугачевой, которая открыто осудила военное вторжение России в Украину Кристина Орбакайте, собирается покинуть свою террористическую родину.